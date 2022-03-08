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TIMETURK / GÜNDEM / Erdoğan imzaladı: 8 yeni fakülte kuruldu, 3 fakülte kapatıldı

Erdoğan imzaladı: 8 yeni fakülte kuruldu, 3 fakülte kapatıldı

Bazı yükseköğretim kurumları bünyesinde fakülte kurulması ile bazı fakülte ve yüksekokulların kapatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

3 Saat Önce
2022-03-08 07:25:58
Erdoğan imzaladı: 8 yeni fakülte kuruldu, 3 fakülte kapatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Ordu Üniversitesine bağlı Spor Bilimleri Fakültesi, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesine bağlı Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi, Bahçeşehir Üniversitesine bağlı Eczacılık Fakültesi, Fırat Üniversitesine bağlı Eczacılık Fakültesi, Kastamonu Üniversitesine bağlı Diş Hekimliği Fakültesi, Marmara Üniversitesine bağlı Finansal Bilimler Fakültesi, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesine bağlı Eczacılık Fakültesi ve İstanbul Gedik Üniversitesine bağlı Mimarlık ve Tasarım Fakültesi kuruldu.

KAPATILAN FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLAR

Söz konusu kararla Ordu Üniversitesine bağlı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Marmara Üniversitesine bağlı Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu ve İstanbul Gedik Üniversitesine bağlı Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi kapatıldı. .

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