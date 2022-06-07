Erdoğan imzaladı: 10 ile yeni müftü atandı
Bartın, Van, Gümüşhane, Ankara, Adana, Adıyaman, Şırnak, Mersin, Kırklareli, Kars İl Müftülüğüne yeni atamalar yapıldı.
2022-06-07 07:43:41
Bartın, Van, Gümüşhane, Ankara, Adana, Adıyaman, Şırnak, Mersin, Kırklareli, Kars İl Müftülüğüne atanan yeni müftüler Resmi Gazete'de yayımlandı. Bartın İl Müftüsü Abdülcelil Çakar görevden alındı, yerine Van İl Müftüsü Ömer Keskin atandı. 6 müftünün de yeri değişti.
Van İl Müftülüğüne, Gümüşhane İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık; Gümüşhane İl Müftülüğüne Hüseyin Gün; Ankara İl Müftülüğüne, Adana İl Müftüsü Hasan Çınar; Adana İl Müftülüğüne, Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşçı; Adıyaman İl Müftülüğüne Şırnak İl Müftüsü Mehmet Taştan; Şırnak İl Müftülüğüne Ahmet Dilek; Mersin İl Müftülüğüne, Kırklareli İl Müftüsü Aydın Yığman; Kırklareli İl Müftülüğüne, Kars İl Müftüsü Yusuf Eviş ve Kars İl Müftülüğüne Hamza Bayram atandı.
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