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TIMETURK / GÜNDEM / Erdoğan ile Zelenskiy arasında kritik görüşme

Erdoğan ile Zelenskiy arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaptı.

30 Dakika Önce
2022-04-24 14:39:56
Erdoğan ile Zelenskiy arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ve müzakere sürecine dair konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, tablonun her geçen gün daha da üzücü bir hal aldığı Mariupol'de yaralı ve sivillerin tahliyesinin mutlaka sağlanması gerektiğini belirtti.

Müzakere sürecinde ellerinden gelen tüm yardımı sağlamaya, arabuluculuk dahil gereken desteği sunmaya hazır olduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, garantörlük konusuna da ilkesel olarak olumlu baktıklarını dile getirdi. .

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