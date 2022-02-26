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TIMETURK / GÜNDEM / Erdoğan ile Zelenskiy arasında kritik görüşme

Erdoğan ile Zelenskiy arasında kritik görüşme

Bugün 3 ülke cumhurbaşkanı ile kritik telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak da Rus işgali altındaki Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile de görüştü.

49 Dakika Önce
2022-02-26 16:22:54
Erdoğan ile Zelenskiy arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi telefon trafiği sürüyor.

Bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov'la yaptığı telefon görüşmesinden sonra Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile de kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya'nın saldırısında hayatını kaybeden Ukrayna vatandaşları için başsağlığı diledi, yaralananlara acil şifa temennisinde bulundu.

Erdoğan, daha fazla can kaybının yaşanmaması ve Ukrayna'nın daha fazla zarar görmemesini teminen bir an evvel ateşkes ilan edilmesi için çaba gösterdiklerini ifade etti.

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