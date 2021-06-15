Erdoğan ile Aliyev 'Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı: ''Şuşa'da konsolosluk açacağız''

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, iki ülke arasında 'Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, iki ülke arasında 'Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı. İki lider, ortak basın toplantısı düzenliyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan 'Müttefiklik Sözleşmesi'nde 100 yıl önce imzalanan Kars Anlaşması'na atıfta bulunulduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Bugün tabii farklı bir heyecanın, duygunun içerisindeyiz" diye sözlerine başladı. "44 günlük malum bir savaşın ardından Karabağ sahiplerinin eline geçmiş oldu ve Ermeni mezaliminden, Ermeni işgalinden kurtulmuş oldu" ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:

- Kardeşim de fon olarak basın toplantısında gayet anlamlı bir yeri seçmiş bulunuyor. Bir tarafta valilik binası, öbür tarafta da ne yazık ki Ermenilerin adeta yerle yeksan etmek üzere oldukları bir bina. Tabii 15 Haziran Azerbaycan Milli Günü vesilesiyle Haydar Aliyev'i rahmetle anmadan geçemeyeceğiz.

- Kahraman Azerbaycan ordusunun Karabağ sevincini, kardeşim Aliyev'le birlikte geçtiğimiz yılın 10 Aralık günü beraberce paylaşmıştık. Altı ay sonra bu defa kadim şehir Şuşa'da kendisiyle beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Azerbaycan halkının Karabağ zaferini bir kez daha tebrik ediyorum.

- Karabağ tekrar eski ihtişamına ve öz kimliğine kavuşacaktır. Bundan hiç şüphemiz yok. Türkiye olarak azatlık mücadelesinde olduğu gibi yeniden inşa faaliyetlerinde de kardeşlerimize her türlü katkıyı veriyoruz. Vermeye devam edeceğiz. En kısa sürede evlerine dönmelerini beklediğimiz Azeri kardeşlerimiz için de her türlü çabayı göstereceğiz.

- Ermenistan'ın kendisine uzatılan bu iyi niyet elini tutmasını, fırsatı iyi kullanmasını temenni ediyoruz. Altılı bir platform dedik. Bu altılı platformda Rusya, Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve İran. Bu altılı platformla birlikte artık istiyoruz ki bölge, barış içerisinde yaşanan bir bölge olsun. Biz kardeşimle beraber her türlü fedakarlığa varız. Sayın Putin aynı şekilde, bu tür fedakarlıklara var. Bu tarihi fırsatın gerçekçi olmayan hevesler, eylemlerle kaçırılmaması en büyük dileğimizdir. Bölgedeki yeni statüye katkıda bulunmak isteyen herkesin, nefret ve tahrik siyasetinden vazgeçerek barış ve işbirliğini teşvike yönelmesi şarttır. Böyle bir iklim oluştuğunda Ermenistan ile normalleşme için biz de üzerimize düşeni yapacağımızı her fırsatta söylüyoruz.

Türkiye olarak kadim şehir Şuşa'da en kısa sürede bir başkonsolosluk açmayı planlıyoruz

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.