Erdoğan ile Aliyev’den Ukrayna görüşmesi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye geldi. Aliyev, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Ankara'ya geldi.

Aliyev'i Esenboğa Havalimanı'nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve yetkililer karşıladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'nde öğle yemeğinde buluşan Erdoğan ve Aliyev, bölgede yaşanan gelişmeleri ele alırken, Ukrayna savaşına ilişkin görüştü.

DÜN İSRAİL CUMHURBAŞKANI GELMİŞTİ

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog 14 yıl sonra ziyaret için geldiği Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. Herzog, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki bu sıcak karşılama için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarım" ifadesini kullandı. Erdoğan, İsrail lideriyle yaptığı ortak basın toplantısında, "Bu buluşma ikili ilişkiler için dönüm noktası" ifadesini kullandı. Bölgede yaşananların enerji güvenliğinin önemini ortaya koyduğunu söyleyen Erdoğan, "Enerji iş birliğini yeniden hayata geçirmek için bu bir fırsattır" dedi. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog da, Nazım Hikmet'in şiirinden alıntı yaparak, beraber ve barış içinde yaşama mesajını vermişti. .