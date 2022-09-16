Erdoğan, Hindistan lideri Modi ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ndeki temasları kapsamında Hindistan Başbakanı Modi ile bir araya geldi.
2022-09-16 14:18:43
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ndeki temasları kapsamında Hindistan Başbakanı Modi ile bir araya geldi.
Zirvenin düzenlendiği kongre merkezindeki kabul, basına kapalı gerçekleşti. .
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