Erdoğan: Her birimiz işimizi daha iyi yaparak bu mücadelede yer almalıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pirinkayalar Tüneli Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pirinkayalar Tüneli Açılış Töreni'ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Bu proje Erzurum-Artvin arasındaki insan ve ürün trafiğinin hızlı, güvenli ve kesintisiz sürmesini temin edecektir. Vatandaşlarımız buzlanma, taş düşmesi gibi tehlikelerden uzak şekilde bu tünelle gidecekleri yere hızla ulaşacaklardır. Ülkemize yılda 18 milyon tasarruf sağlayacak.

Yaptığımız tüm bu eserlerle ülkemizde ne aşılmaz dağlar ne geçit vermez ırmaklar bıraktık. Yıllardır yatırım yapılmaya demiryolu ağımızı neredeyse tamamı sıfırdan yapılmışçasına yeniledik. Eğitimden sağlığa, enerjiden haberleşmeye tüm alanlarda da ülkemizin çehresini değiştirdik. Sırf gösteriş olsun diye mi yaptık? Hayır. Hamdolsun bugün Türkiye gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında hem en kapsamlı hem de en modern kalkınma altyapısına sahip devlet olarak öne çıkmaktadır.

Yeni bir düzenin doğuş sancılarının çekildiği dönemde Türkiye altyapısı ile hedeflerine kararlılıkla ilerlemektedir. Hedef en büyük 10 ekonomiden biri haline gelerek küresel yönetim sisteminde ülkemizi daha etkin kılmaktır.

Tarımda ve gıda sektöründe yaptığımız yatırımların ehemmiyetini gıda krizi endişesiyle boğuşan ülkelere bakarak kavrayabiliriz. Burada sadece bir tünel açmıyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin aydınlık geleceğine uzanan kutlu yürüyüşünün yeni bir adımını atıyoruz. Girişimci daha çok yatırım yaparak, sanayici daha çok üreterek, işçimiz daha çok çalışarak, esnaf daha güzel hizmet vererek, ihracatçımız daha çok mal satarak, her birimiz işimizi daha iyi yaparak bu mücadelede yer almalıyız.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.