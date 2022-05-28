Erdoğan: Hedefimiz 1 milyon çırak yetiştirmek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Mesleki Eğitim Merkezlerine kayıtlı çırak ve kalfa sayısının 500 bini geçtiğini, hedeflerinin yıl sonuna kadar 1 milyon çırak yetiştirmek olduğunu söyledi.