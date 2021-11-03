Erdoğan hakkında ''ölmüş'' hashtagi ile yapılan paylaşımlara soruşturma

Sosyal medyada 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayatını kaybettiği' şeklindeki paylaşımlara emniyet soruşturma başlattı.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kastedilerek #ölmüş hashtagi (etiketi) adı altında manipülatif paylaşım yapan 30 şahsın tespit edildiğini duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde kapsamında, Twitter isimli sosyal medya platformu üzerinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kastedilerek #ölmüş hashtagine (etiket) başlatıldığına rastlanılmıştır. Bahse konu hashtag (etiket) altında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret, tezvirat, onur ve saygınlığını rencide edici içeriklerin yanı sıra dezenformasyon ve manipülatif niteliğinde paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 30 şahıs tespit edilmiş, haklarında gerekli yasal işlemler/çalışmalar başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.