DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kordon kanını saklarsanız...
Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlayacak? Alparslan dizisi hangi gün yayınlanacak?
Sosyal medyada İsmail Saymaz'la ilgili ilginç paylaşım
Bilim dünyası şaşkına döndü
''Forma'' krizi! Fenerbahçe ve Emniyet’ten açıklama
Gelecek yıl faiz artışı olacak mı? ECB Başkanı Lagarde açıkladı
TÜBİTAK'ta görevli Doç. Dr. Dündar Erbahar’ın ölümünde siyanür şüphesi
Bitcoin dolandırıcılığı yapan sahte Elon Musk hesabına Facebook'tan mavi tık
Bill Gates'ten yeni tehlike ile ilgili çok konuşulacak uyarı geldi
Erdoğan hakkında ''ölmüş'' hashtagi ile yapılan paylaşımlara soruşturma
Bebeklerde saç dökülmesi normal mi?
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Melikşah kimdir? Melikşah'ı kim oynuyor?
Kalp krizi belirtilerini herkesin bilmesi gerekiyor
Bir gecede rekor zam: İşte Kasım 2021 sıfır otomobil fiyatları
''Kandil'i yerle yeksan etmezsem bana Kılıçdaroğlu demesinler''

TIMETURK / GÜNDEM / Erdoğan hakkında ''ölmüş'' hashtagi ile yapılan paylaşımlara soruşturma

Erdoğan hakkında ''ölmüş'' hashtagi ile yapılan paylaşımlara soruşturma

Sosyal medyada 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayatını kaybettiği' şeklindeki paylaşımlara emniyet soruşturma başlattı.

1 Saat Önce
2021-11-03 14:45:55
Erdoğan hakkında ''ölmüş'' hashtagi ile yapılan paylaşımlara soruşturma

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kastedilerek #ölmüş hashtagi (etiketi) adı altında manipülatif paylaşım yapan 30 şahsın tespit edildiğini duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde kapsamında, Twitter isimli sosyal medya platformu üzerinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kastedilerek #ölmüş hashtagine (etiket) başlatıldığına rastlanılmıştır. Bahse konu hashtag (etiket) altında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret, tezvirat, onur ve saygınlığını rencide edici içeriklerin yanı sıra dezenformasyon ve manipülatif niteliğinde paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 30 şahıs tespit edilmiş, haklarında gerekli yasal işlemler/çalışmalar başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş