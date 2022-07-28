Erdoğan, Hacı Nimet Kaya'nın cenaze namazına katıldı

Tillolular Derneği Başkanı Hacı Nimet Kaya Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada 'Ben Nimet ağabeyi Unkapanı'ndan tanırım. O zaman ben de gıda piyasasında çalışıyordum. Oradan gelen bir hukukumuz var. O günden bugüne de hukukumuzu devam ettirdik ve bugünlere geldi. Böyle bir kaza ile şimdi Hakk'a uğurluyoruz' dedi.