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TIMETURK / GÜNDEM / Erdoğan Güneysu’da incelemelerde bulundu

Erdoğan Güneysu’da incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şiddetli yağış sebebiyle yaşanan sel ve heyelanlardan etkilenen Rize'nin Güneysu ilçesinde incelemelerde bulundu.

1 Saat Önce
2021-07-23 16:15:49
Erdoğan Güneysu’da incelemelerde bulundu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de şiddetli yağış sebebiyle yaşanan sel ve heyelanlar sonrası incelemelerde bulunmak üzere geldiği Güneysu ilçesinde konuşma yaptı.

Erdoğan, Rize AFAD Koordinasyon Merkezinde yapılan çalışmalar ve son duruma ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Sel ve heyelan sonrası Rize'ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu ilçesinde vatandaşlara hitap ettikten sonra Rize-Güneysu kara yolu üzerindeki Rize AFAD Koordinasyon Merkezine geçti.

Burada koordinasyon toplantısına başkanlık eden Erdoğan, yapılan çalışmalar ve son duruma ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Merkez'de afette hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla bir araya gelerek, kendilerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Merkezden ayrılırken kendisine "Tayyip Dede yanına gelebilir miyiz?" diye seslenen iki çocuğu yanına davet eden Erdoğan, bir süre konuştuğu çocuklara oyuncak hediye etti.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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