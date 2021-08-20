Erdoğan: Gerekirse Taliban'la görüşme yapabiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Biz gerekirse Taliban'la görüşme yapabiliriz buna kapalı değiliz. Ortada bir vaka var gerçek var. Kapı çalındığında kapımızı açar görüşmelerimizi yaparız' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı kıldığı Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camii çıkışında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle;

Afganistan süreci 20 yılı aşkın bir süreç. Bu süreç içerisinde tüm dünya başta Batı dünyası olmak üzere gerek İslam dünyası buraya gerekli ihtimamı göstermemiştir. Rusya'nın müdahalesi olsun, ABD'nin müdahalesi olsun bunların hiç birinde ne yazıkki bu ihtimam gösterilmemiştir.

Biz elimizden gelen gayreti gösterdik. Oralarda çalışmalarımızı sürdürdük. Halen de oralarda altyapı üstyapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İfade ettiğim ülkeler buralara sadece askeri veya silah şeklinde yaklaşmıştır. Trilyonlarca lira aktarmışlardır. Fakat bu paraların nerede harcandığı önemlidir. Eninde sonunda tüm bu atılan adımların geldiği yer belli olmuştur. Afganistan şu anda ciddi manada kendi başına bırakılmış. Taliban'ın burada takınacağı tavır belli olduğu halde Taliban ile çeşitli görüşmeler olmuş. Gelinen netice de ortada. Kendileri söylüyorlar şimdi tüm bu silah mühimmat nereye bıraktığımız belli değil diyorlar. ABD bizimle de bazı görüşmeler yaptı. Taliban ile de bizim de görüşmelerimiz oldu. Derdimiz o ki tüm oralarda şu anda ölümden uzak bir adımın atılmış olması bana göre Afganistan'ın en önemli kazanımıdır. Türkiye'nin ana muhalefeti hep şunu söyledi. Afganistan'dan Türkiye'yi 1,5 milyon düzensiz göç oldu. Ana muhalefetin de söylediği bu rakam yanlıştır. Türkiye'ye böyle bir göç olmamıştır. Türkiye'de şu anda 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusudur. Tüm bu yapmakta olduğmuz önleyici duvarlar ülkemize bu tür düzensiz göçü engellemek içindir.

Şu anda gelişmeleri takip ediyoruz. Gelişmeleri takip ederken Afganistan politikalarını yakından bildiğimiz ülkeler ile müzakere halindeyiz. Başta Dışişleri bakanlığımızın bu ülkelerle olan görüşmeleri, örneğin NATO'nun böyle bir toplantısı var yarın. Dışişleri Bakanlığımızın orada görüşmeleri olacak. Yine Taliban ile görüşmeler noktasında şahsıma bu konu sorulduğunda söyledim. Biz gerekirse Taliban'la görüşme yapabiliriz buna kapalı değiliz. Ortada bir vaka var gerçek var. Kapı çalındığında kapımızı açar görüşmelerimizi yaparız. Afganistan halkı bizim Müslüman kardeşlerimizdir biz onlara kapımızı kapatacak değiliz.

"ABD yalanladığı halde bunlar hala konuşuyorlar"

Bay Kemal sıfatıyla yalancı bay Kemal'dir. Akşam başka gündüz başka. Her hadisede yalanlarıyla temazül etmiş bir zattır. Bu olayda da yine ABD Büyükelçiliği yalanlamıştır fakat bunlar hala bunun üzerinden yürümeye devam ediyorlar. Karadeniz'deki sel afetinde, diğer taraftan Antalya, Muğla'daki yangın afetlerinde. Bartın, Kastamonu, Sinop'taki sel afetlerinde yaptıkları her şey yalan. Yanlarında zaten yalan makinaları var gayet iyi çalışıyor. Yalan üzerine yalan, ülkede felaket yaşıyoruz dayanışma yok yalan var. Milleti yalanla bir yerlere taşıyacağınızı zannediyorsanız taşıyamayaksınız. Böyle bir felaketin olduğu dönemde ülkeyi yönetenlerin yanında yer almanız lazım. Çünkü bunların miracı yalan. Yalan üzerine bunların bir akışı var gidişi var. Benim milletim zamanı geldiğinde gereken dersi sandıkta verecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.