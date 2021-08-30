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Erdoğan: FETÖ irtibatlı 21 bin TSK mensubu ordudan ihraç edildi
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Erdoğan: FETÖ irtibatlı 21 bin TSK mensubu ordudan ihraç edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ ihanet çetesiyle irtibatı olan yaklaşık 21 bin TSK mensubunun orduyla ilişkisinin kesildiğini belirtti.

1 Saat Önce
2021-08-30 18:07:45
Erdoğan: FETÖ irtibatlı 21 bin TSK mensubu ordudan ihraç edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ ihanet çetesiyle irtibatı olan yaklaşık 21 bin TSK mensubunun orduyla ilişkisinin kesildiğini ifade etti.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye'yi istikrarsız, güvenliksiz, kırılgan ve müdahaleye açık hale getirme gayretleri kuranların heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz. Ordusu işgal edilmeyen, devşirilmeyen bir ülkenin topraklarının da işgal edilemeyeceği inancıyla askerimizle, eğitimiyle, teknolojisiyle daha da güçleneceğiz. Arkamızda koskoca bir ümmetin duası, yanımızda büyük bir milletin desteği, önümüzde kahraman ordunun gücü olduğu müddetçe hiçbir mücadeleden kaçmayacağız."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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