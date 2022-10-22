Erdoğan: Faiz lobileri çökmeye başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da Sivil Toplum Kuruluşları ve Sektör Temsilcileri Buluşması'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da "Mahalle Bizim, Gençlik Bizim" programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Şu anda faiz lobileri çökmeye başladı ve artık faizde tek haneli rakama doğru iniyoruz. Özel sektör bankaları da faizlerini düşürmeye başladı." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Milletimizi sapkın ve sapık akımların saldırılarından beraberce koruyalım. Farklı siyasi partiler olarak 2023 seçimi öncesi tarihi bir uzlaşmaya imza atalım." dedi.

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