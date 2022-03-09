Erdoğan: Enerjide iş birliğine hazırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un ziyaretinin Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olacağını söyledi. 'Enerjide iş birliğine hazırız' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Bu tarihi ziyaretin Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olacağına inanıyorum."

"İsrail'le müşterek hedefimiz ülkelerimiz arasında ortak çıkara dayalı, karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde siyasi diyaloğun yeniden canlandırılmasıdır."

"Bölgemizde barış, huzur ve birlikte yaşama kültürünün yeniden hakim kılınmasına katkı sağlamak bizim elimizdedir."

"Türkiye-İsrail ilişkilerinin gelişmesi ve güçlenmesi ülkelerimiz açısından olduğu kadar bölgesel istikrar ve barış için de büyük bir öneme sahiptir."

"İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a, bölgede gerginliğin azaltılmasına ve iki devletli çözüm vizyonunun muhafazasına verdiğimiz önemi ifade ettim."

"Kudüs'ün tarihi statüsüyle Mescid-i Aksa'nın dini kimliği ve kutsiyetinin korunmasına atfettiğimiz önemin altını çizdim."

"İş birliği potansiyelimizi hayata geçirmemiz önem taşıyor. "

"Bölgemizdeki gelişmeler enerji güvenliğinin önemini gösterdi."

"Şu anda elimizde 4 sondaj demimiz var. 2 sismik araştırma gemimiz var. Karadeniz'de ve Akdeniz'de bu çalışmaları, işbirliğimizle hayata geçirebiliriz."

"İsrail ve Türkiye arasındaki ticaret hacmini ortak çalışmalarımızla, 2022 yılında 10 milyar dolara taşıyacağımıza inanıyorum."

"Dışişleri Bakanımız İsrail ve Filistin'i ziyaret edecek"

"Dışişleri Bakanımızın Filistin ve İsrail'e yapacağı ziyareti, ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızın İsrail ziyaretini önemsiyorum."

Herzog: Hedefimiz dostane ilişkilerin gelişmesinin temellerini atmaktır

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ise konuşmasında, "Amacımız (Türkiye-İsrail) ülkelerimiz ve halklarımız arasında dostane ilişkilerin gelişmesinin temellerini atmaktır" dedi.

Herzog, "İsrail ve Türkiye hepimizin ev olarak adlandırdığı bu bölgeyi çarpıcı bir şekilde etkileyecek bir iş birliği yapabilir ve yapmalıdır" diye konuştu.

İsrail'deki hükümet değişikliği

İki ülke arasında ilişkiler, İsrail'de Likud Partisi lideri Binyamin Netanyahu'nun başbakan olduğu dönemde eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması üzerine yaşanan gelişmelerle zarar görmüştü.

Trump'ın ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin 14 Mayıs 2018'de resmen Kudüs'e taşınması kararını vermesinin ardından düzenlenen protestolara müdahale eden İsrail askerlerinin saldırılarında 60'tan fazla Filistinli hayatını kaybetmiş, 3 binden fazlası yaralanmıştı.

Netanyahu yönetimi, sertlik yanlısı politikalarında ısrar etmişti.

Ankara, Gazze sınırındaki olaylar nedeniyle Tel Aviv Büyükelçisi Kemal Ökem'i istişareler için Ankara'ya çağırmış, Ankara'daki İsrail Büyükelçisi Eitan Naeh'in da bir süre ülkesine dönmesini istemişti. Kısa süre sonra tarafların talebi üzerine, Türkiye Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu'nu, İsrail de İstanbul Başkonsolosu Yosef Levi Sfari'yi geri çekmişti. Böylece iki ülke arasındaki diplomatik temsil maslahatgüzar seviyesine düşürülmüştü.

İsrail'de 23 Mart 2021'de yapılan erken seçim sonrası koalisyon görüşmeleri uzun süre devam etmişti.

Naftali Bennett liderliğindeki koalisyon hükümeti, 13 Haziran 2021'de güvenoyu aldı.

Netanyahu, 12 yıldır sürdürdüğü başbakanlık görevini 14 Haziran'da halefi Bennett'e devretti.

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 7 Temmuz 2021'de göreve gelen yeni İsrail Cumhurbaşkanı Herzog arasında gelişen diyalog, Türkiye ve İsrail arasında yeniden normalleşme adımlarının atılmasını sağladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Temmuz 2021'de mevkidaşı Herzog ile telefon görüşmesi yaparak, göreve başlaması dolayısıyla kendisini tebrik etti.

Herzog, 2008'den bu yana Türkiye'yi ziyaret eden ilk İsrailli lider olacak.

TRTHaber, AA .