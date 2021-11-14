Erdoğan: Ekonominin kitabını yazdık, yazmaya devam ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde 'Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması' programında konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Son 19 yılda elde ettiğimiz her başarının gerisinde çok ciddi bir emek, gayret, sabır, strateji ve alın teri vardır.

Bay Kemal (CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu), öğretmenleri, subayları, polisleri tehdit ediyor. Hangi memur sınıfında kardeşlerimiz varsa sıradan hepsini tehdit ediyor. Bilmiyor ki Allah'ın izniyle benim memur kardeşlerim, kamu görevlilerim bunlara pabucu bırakmayacak.

(1915 Çanakkale Köprüsü) Karadan karaya 4 bin 200 metre uzunluğundaki devasa köprünün, inşallah 18 Mart'a ulaşmadan açılışını yapacağız. İnşallah 12 yıl sonra bu köprü devlete, millete kalacak. Ama bunların kafası buna basmaz.

Burası 2 milyar 400 milyon euro'ya çıkmış bir köprü. Biz bunu yap- işlet- devret modeliyle yaptık. 12 yıl sonra bu köprü devlete kalacak. Türk firmaları ve Kore işbirliği ile yaptık. Şu anda burada 5 bin kişi çalışıyor. "Millet aç” diyor. Yahu burada beş bin kişi çalışıyor. Biz ekonominin kitabını yazdık, yazmaya devam ediyoruz.

Ya siz neler yaptınız ki? Belediyelerinizde bizim insanlarımızı kapıya koydunuz. Hani yapmayacaktınız? Akşam yalan, sabah yalan. Gezi olaylarında Bay Kemal Taksim'de değil miydi? Ne işin vardı senin orada? Çünkü Bay Kemal de Gezici. Siz değil miydiniz Bezmialem Cami'ne bira kutularıyla giren? Bezmialem Valide Sultan Camii'nden Başbakanlık Ofisi'ne kanal açarak gidenler bunlar değil miydi? Onlar Gezi olaylarında AKM'ye teröristleri astı biz yeniden muhteşem bir opera binası yaptık. Taksim Cami'ni yaptık mı? Yaptık, bizim işimiz yapmak bunların işi yıkmak. Bunlar tahribat yapar, biz iş yaparız.

Demokrasinin standartlarını yükseltme çabalarımız, kışkırtmalarla darbe çığırtkanlıklarıyla siyasi suikastlarla sabote edilmek istendi. Eyvallah etmedik. Ekonomimizi, çalışmadan zenginleşmeyi alışkanlık haline getirmiş bir avuç elite rağmen büyüttük.

Şu anda İHA'larımız var mı? Var. SİHA'larımız var mı? Var. Şimdi bir üst segmente daha çıktık. Artık Akıncı'larımız da var.

Kötü komşular bizi ev sahibi yaptı. Savunma sanayimizi, bizi kendilerine bağımlı bırakmak isteyen küresel çetelere rağmen devler ligine taşıdık. Milletimizle sırt sırta verdiğimiz mücadele sayesinde 28 Şubat döneminin enkazını ortadan kaldırmanın yanı sıra ülkemize çağ atlattık. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne taşımak için koştururken karşımızdakiler enerjilerini Türkiye'yi paçasından tutup aşağı çekmeye harcıyorlar.

Dün 27 Mayıs'a giden yolu yalanla döşeyenler bugün de aynısını yapmak için devam ediyorlar. Bir kadın genel başkana Allah aşkına soruyorum sizlere küfretmek yakışır mı? Ya sen bir kadınsın. O küfrü nasıl yapıyorsun? Şunu bil ki bu millet kime neyi yakıştıracağını çok iyi biliyor.

Yabancı ülke büyükelçiliklerini ağlama duvarına çevirenlerin bırakın Türk demokrasisini kendi partilerine bile faydası dokunmaz.

Personelimizin önemli bir kısmını kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz.

Türkiye'de ne mafyaya ne de mafya siyasetine yer vardır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.