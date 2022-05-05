Erdoğan duyurmuştu! İşte Suriyelilerin dönüşünü sağlayacak projenin detayları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın '1 milyon Suriyelinin dönüşünü sağlayacak proje hazırlığındayız' sözleriyle duyurduğu çalışmanın detayları netleşiyor. Azez, Cerablus, El Bab, Tel Abyad ve Rasulayn başta olmak üzere 13 ayrı bölgede alçak katlı kalıcı konutlar inşa edilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "1 milyon Suriyelinin dönüşünü sağlayacak proje hazırlığındayız" dediği çalışmanın detayları netleşiyor. Suriye'nin kuzeyinde oluşturulan güvenli bölgelere şu ana kadar 500 bin Suriyeli döndü. Suriye'de yerinden edilenlerle birlikte bu rakam yükselirken, Türkiye'deki sığınmacıların gönüllü dönüşü için büyük bir adım daha atılacak. Çok yönlü bir dönüş süreci başlatılacak, AFAD koordinasyonunda gönüllü dönüşü teşvik edecek projeler desteklenecek.

13 AYRI BÖLGEDE KALICI KONUTLAR İNŞA EDİLECEK

Yurt dışı ve yurt içinden hayır kurumu ve STK'ların desteğiyle bölgede kalıcı konut, altyapı ve üstyapı, sağlık ve eğitim alanlarında çok yönlü çalışmalar yapılacak. Erdoğan, birçok liderle temasında mülteci krizinin çözümünde bölgeye kalıcı konut yapılmasını önermiş, herkesi buna destek vermeye çağırmıştı. Azez, Cerablus, El Bab, Tel Abyad ve Rasulayn başta olmak üzere 13 ayrı bölgede kalıcı konutlar inşa edilecek. Bu konutlar alçak katlı olacak şekilde yapılacak.

TARIMA AĞIRLIK VERİLECEK

Bölgedeki okul ve hastanelerin kapasitesi genişletilecek. Hasar görenlerin tadilatı yapılacak. Enerji ve su gibi temel gereksinimleri karşılayacak yatırımların yanı sıra bölgede iş dünyası ve dünyadan gelecek destekle iş imkanı da oluşturulacak. Atıl araziler Türkiye'den gönüllü dönen Suriyelilerle ekonomiye kazandırılacak. Yerel meclislerin tarım ofisleriyle birlikte tarımsal strateji geliştirilecek. Kendi kendine yeter duruma gelen bölge halkı iş imkanına kavuşacak.

3 MİLYON KİŞİ GELEBİLİR

Proje şartlarının oluşmasıyla ilk etapta 1 milyon Suriyelinin güvenli bölgelere dönmesi planlanıyor. Yeni Şafak'ın haberine göre Türkiye'den El-Bab'a dönen Meclis Üyesi Abdelhamid El-Zahir şunları söyledi:

"Hayatım normale döndü. Türkiye sayesinde güvenli bir ortamda, ailemle kendi toprağımda yaşıyorum. Çocuklarım okullarına devam ediyor. Hayata geçirilecek projeyle 1 milyon değil, 2-3 milyon Suriyeli dönebilir. Türkiye'ye minnettarız. Bu proje sayesinde Suriye halkının vatan hasreti sona erecek."