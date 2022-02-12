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Erdoğan duyurdu: Temel gıdada KDV oranı düşürüldü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'KDV sistemini sadeleştirme kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz' dedi.

2 Saat Önce
2022-02-12 15:16:21
Erdoğan duyurdu: Temel gıdada KDV oranı düşürüldü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Geçtiğimiz yılın son ayların yaşadığımız kur dalgalanmasının piyasalarda yol açtığı paniğin ülkemiz ekonomisinin gerçekleri ile alakasının olmadığını herkes kabul edecektir.

Bugün bu adımlarından birinin müjdesini sizlerle ve milletimizle paylamak üzere bir aradayız. Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiyoruz. Devlet adına yüzde 7'lik bir indirim yapmış oluyoruz.

Bu vergi indirimi enflasyon ile mücadelede önemli bir kazanım anlamıma gelmektedir. Yarınki resmi gazetede yayımlıyoruz. .

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