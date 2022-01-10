DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Diyarbakır'da silahlı kavga: 6 yaralı
15 bin öğretmen ataması mı yapılacak? 15 bin ek öğretmen daha mı atanacak?
Ankara-Karaman, İstanbul Karaman hızlı teren bilet fiyatları ne kadar? Konya Karaman Yüksek Hızlı Tren Bilet Fiyatı Ne Kadar?
Sultan Fatih Koleji robot takımından sezon rekoru
Lise 12. sınıf 2 bin 126 lira mı ödenecek? 2126 TL hangi öğrencilere ödenecek?
Lukaşenko’dan Tokayev’e tepki: Amacı Kazakistan’da kaos çıkarmak
Erdoğan duyurdu: Bu ay sonunda 15 bin öğretmen ataması yapılacak
Arda Turan kilo mu aldı? Arda Turan kaç kilo?
Iğdır'da leopar görüldü
Dünya Altın Konseyi'nden kritik ''altın'' açıklaması
Burak Elmas istifa mı edecek? Fatih Terim kararından sora Burak Elmas'a istifa çağrısı
Solana nedir? Solana amacı nedir ve nasıl çalışır?
Ali Babacan'dan ''20 Aralık'' iddiası
Maske Kimsin Sen 4 bölüm kim elendi? Maske Kimsin Sen 4. Bölüm full izle!
YÖK Başkanı Özvar duyurdu: Yeni bir çalışma yapılacak

TIMETURK / GÜNDEM / Erdoğan duyurdu: Bu ay sonunda 15 bin öğretmen ataması yapılacak

Erdoğan duyurdu: Bu ay sonunda 15 bin öğretmen ataması yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ocak sonunda 15 bin öğretmen ataması yapılacağını söyledi.

26 Dakika Önce
2022-01-10 15:36:32
Erdoğan duyurdu: Bu ay sonunda 15 bin öğretmen ataması yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programına'na katıldı.

Erdoğan, her 10 yılda bir tekrarlanan darbeler nedeniyle Türkiye demokrasisinin çok ağır yaralar aldığını belirterek, "Siyasi, sosyal geri kalmışlığa mahkum edildik" dedi.

"28 Şubat zihniyetinin, adeta bir hançer gibi eğitim sistemimize sapladığı katsayı uygulamasının olumsuz etkilerini şu anda hissediyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Köy Enstitüsülerinin 'ideoloji yükleme araçları haline getirildiği'ni ve bu durumun da hüsranla sonuçlandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı, ocak ayı sonunda 15 bin öğretmen atamasının daha yapılacağını da açıkladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş