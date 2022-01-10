Erdoğan duyurdu: Bu ay sonunda 15 bin öğretmen ataması yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ocak sonunda 15 bin öğretmen ataması yapılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programına'na katıldı.

Erdoğan, her 10 yılda bir tekrarlanan darbeler nedeniyle Türkiye demokrasisinin çok ağır yaralar aldığını belirterek, "Siyasi, sosyal geri kalmışlığa mahkum edildik" dedi.

"28 Şubat zihniyetinin, adeta bir hançer gibi eğitim sistemimize sapladığı katsayı uygulamasının olumsuz etkilerini şu anda hissediyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Köy Enstitüsülerinin 'ideoloji yükleme araçları haline getirildiği'ni ve bu durumun da hüsranla sonuçlandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı, ocak ayı sonunda 15 bin öğretmen atamasının daha yapılacağını da açıkladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.