Erdoğan: Denizlerimizi müsilaj belasından kurtaracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara Denizi'nde uzun süredir etkili olan müsilaj sorununa değindi. 'Başta Marmara olmak üzere bu müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız' dedi. Erdoğan, Karadeniz'e yayılmaması için hızla adım atacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hastanelerimiz nasıl bu salgın döneminde milletimizin sağlığının korunmasında hayati öneme sahip olmuşsa millet bahçelerimiz başta olmak üzere yeşil alanlarımız da adeta insanlarımıza nefes borusu işlevi görmüştür." dedi.

"Çevre alanında gerçekleştirdiğimiz hizmetleri millet bahçeleri projelerimizle taçlandırıyoruz." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Geçmişte şehir merkezlerindeki alanları vatandaşlarına kapatan zihniyetin bıraktığı kötü izlerin tamamını silmekle kalmadık, 81 ilimizin tamamında şehirlerimizi çok daha fazla yeşil alanla buluşturduk.

Şehir merkezlerinde yer alan millet bahçelerimiz insanlarımıza yürüme mesafesinde erişim imkanı sağladığı için, afetlerde toplanma alanı olarak da hizmet verecektir."

Çevre bizim işimiz, yeşil bizim işimiz, bundan sonra bunu yapmakla kalmayacak, bu noktada ağaçlandırmadaki faaliyetlerimizi daha da hızlandıracağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hazırlıklarını sürdürdüğümüz Türkiye Bisiklet Yolu Master Planı'nı tamamladığımızda Avrupa Bisiklet Ağı ile ülkemizi bütünleştirmiş olacağız." dedi.

'Müsilaj istilası tüm kurumlarımızın ortak gayretiyle çözülebilecek bir sorundur'

"Başta Marmara olmak üzere, bu müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Son dönemde Marmara'da karşımıza çıkan müsilaj sorunlarının kaynağı arıtılmadan denize bırakılan atık sulardır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak bu işi koordinasyonunuza alacaksınız üniversitelerle el ele verip başta Marmara olmak üzere bu müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız.

Bakanlığımız 300 kişilik bir ekiple Marmara'nın 91 ayrı noktasında, karada da tüm atık su arıtma, katı atık tesisleriyle kirlilik kaynağı olabilecek her yerde denetimlerini sürdürüyor.

Müsilaj istilası ancak belediyelerden üniversitelere ve özel sektörümüze tüm kurumlarımızın ortak gayretiyle çözülebilecek bir sorundur."

Erdoğan, "Yaptığımız yatırımlarla sayısını 15'ten 90'a yükselttiğimiz katı atık toplama tesislerimiz, nüfusumuzun 70 milyonuna hizmet veriyor." dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.