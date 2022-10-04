Erdoğan'dan Yunanistan'a: Gereği neyse yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlid'i Nebi haftası açılışında konuştu.

Erdoğan, "Yunanistan Başbakanı, ABD'den yardım istiyor. Neye karşı? Türkiye'ye karşı. Ne yaparsan yap, biz gereği neyse bunu her zaman yapacağız, yapmaya hazırız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı ile Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde;

"BU MİLLET EZANINA SAHİP ÇIKTI"

"Bir zamanlar, birileri ezanımızı aslından değiştirerek, Türkçeleştirerek söylemediler mi? Sonra aslında rücu etti ve bugünkü haliyle nidalar yükselmeye başladı. Zannettiler ki susturacağız, durduracağız. Ne susturabildiler ne durdurabildiler. Bu millet ezanına sahip çıktı. Bir kez daha altını çizerek ifade etmek isterim. İstikbalimiz de istiklalimiz de sevgisiz, vatansız, bayraksız ve ezansız olmayacaktır.

"MAZLUMLARA YARDIMDA DÜNYADA BİR NUMARAYIZ"

Dünyadaki tüm Müslümanlara karşı derin bir muhabbet besler, tüm ezilenlere karşı merhamet duyarız. Asya'dan Afrika'ya, Kafkaslar'dan Balkanlar'a kadar nerede bir Müslüman varsa gönlümüz ve aklımız oradadır. Bosnalı, Azerbaycanlı, Afganistanlı kardeşimizin sevinciyle sevinir, kederiyle kederleniriz. Arakanlı, Sudanlı, Yemenli yetimin acısı bizim acımızdır. Filistin çocuğun göz yaşı, Afrikalı anneni feryadı bizi yaralar. Çünkü biz peygamberimizin buyurduğu hakikat gereği Müslümanları bir bedenin azaları olarak görür. Bir binanın tuğlaları olarak biliriz. Dünyadaki tüm mazlumlarla aramızda hiçbir bıçağın kesemeyeceği, hiçbir ateşin yakamayacağı, hiçbir tuzağın yıkamayacağı bir bağ vardır. Türkiye'nin yakın çevresiyle birlikte dünyanın farklı köşelerinde yürüttüğü kalkınma yardımı ve insani diplomasi faaliyetlerinin arka planında işte bu tasavvur vardır.

Mazlumlara yardımda dünyada bir numarayız. Birinci sıradayız. Öyle zannetmeyin; Amerika, Batı falan değil, bir numara biziz. ‘Dünya 5'ten büyüktür' derken de ‘herkes içinde daha adil bir dünya mümkün' derken de inancımızın bize emrettiği bu anlayışımızı ifade ediyoruz. Ay yıldızlı al bayrağımız, dalgalandığı her yerde vatandaşlarımızın yanı sıra orada yaşayanlar için de güveni ve adaleti temsil ediyor.

YUNANİSTAN'LA ADALAR GERİLİMİ

Batı'da ürkütücü boyutlara varan İslam ve yabancı düşmanlığı veba gibi yayılan nefret suçları, masum çocukları hedef alan kanlı eylemler bu yeni çağın alameti farikaları haline gelmiştir. Yunan feribotlarının masum insanları Ege'ye, Akdeniz'e nasıl gömdüğünü izliyoruz, dünyadan ses çıkıyor mu? Miçotakis tutmuş ABD'den yardım istiyor, neye karşı, Türkiye'ye karşı. Ne yaparsan yap. Biz gereği neyse her zaman yapacağız, yapmaya hazırırız.

"AİLE YAPIMIZI BOZMAK İSTEYENLERE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Gelişmiş denilen ülkelerde evlilik kurumu işlevini yitirmek üzeredir. Bu tehditlere gençlerimiz maalesef maruz kalıyorlar. Tüm kötülüklerin anası olan içki ve uyuşturucuya kadar ciddi sorunlarla boğuşuyor. İnsan onurunun hiçe sayıldığı cahiliye karanlığını, İslam'ın nuru ile saadete dönüştürmüştür. Efendimiz Kuran-ı Kerim'i hayatının her alanında yaşayarak bize örnek olmuştur. Adalet, merhamet, esenlik dini olan İslam, Müslümanların değil, insanların huzur ve selametini ister. Bize düşen elimizdeki reçeteyi doğru yöntem ve güzel üslupla insanlığa ulaştırmaktır. İstismarcılara aldanmayacağız. Hakikat dini İslam'dır. Aile yapımızı sarsmak isteyenlere en güzel cevabı bu mübarek gecede veriyoruz.

"FETÖ'NÜN DAEŞ'TEN HİÇBİR FARKI YOK"

DAEŞ vari tekfirci örgütler ile FETÖ gibi sapkın yapıların gayri islami yaklaşımlarını burada ifade etme gereği dahi duymuyorum. Onların amacı dini istismar ederek emperyalistlere taşeronluk yapmaktadır. Zairde ayrı gözükse de FETÖ'nün DAEŞ'ten hiçbir farkı yoktur. Biri diğerinin ruh ikizidir.

AA .