Erdoğan'dan Yunanistan'a: Bir gece ansızın gelebiliriz!

Erdoğan Yunanistan'a, 'Ey Yunan tarihe bak. Çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. İzmir'i unutma. Adaları işgal etmeniz bizi bağlamaz. Bir gece ansızın gelebiliriz' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda "TEKNOFEST 2022"de konuşuyor.

Erdoğan, "Ey Yunan tarihe bak. Çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. İzmir'i unutma. Adaları işgal etmeniz bizi bağlamaz. Vakti zamanı geldiğinde gereğini yaparız. Bir gece ansızın gelebiliriz" diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Türkiye'nin gerçeği de ihtiyacı da Teknofest kuşağıdır. Her kim, bu gençliğe bakıp ülkesinin ve milletinin aydınlık geleceğini değil de başka şeyler görüyorsa dönüp kendi zihnini, gönlünü sorgulasın.

Başbakan olduğum zaman değil, seçimi kazandığımız zaman Bush ABD'nin Başkanı'ydı. Ziyarete gittim, 'Hani bize İHA verecektiniz' dedim. 'Türkiye'ye hala İHA vermediniz mi' dedi. 'Hemen süratle İHA'ları vereceksiniz' dedi. Bizim bu görüşmemizden sonra rahmetli Özdemir Bayraktar ağabeyimiz de Bayraktar İHA'larını üretmeye başladılar. Bugün sadece SİHA'larımız dünyanın 30'dan fazla ülkesinde ülkemizi temsil ediyor. Bu araçlara entegre edilen cihazın ve mühimmatın üretimini de biz yapıyoruz. Samsun'da ilk defa sizlerin takdirine sunulan Kızıl Elma SİHA'mız dünya harp tarihinde oyun değiştirici bir hamle olarak görülmektedir.

Ülkemizin böyle bir coğrafyada, böyle bir devlet geleneği etrafında zayıf olmak gibi bir şansı yoktur. Biz siyasi, ekonomik, teknolojik, diplomatik, askeri, sosyal, kültürel bakımdan güçlü olmak mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde bizi Suriye'den, Ukrayna'dan, Bosna'dan beter ederler.

Bu FETÖ değil mi başörtü için 'Teferruat' diyen. Hoca diye geçin başörtüsüne teferruat de. Şimdi Pennsylvania'da. Kimin beslemesi ABD'nin. Bu ABD Dedeağaç'a silahları, uçakları gönderiyor mu? S300'lerle bizi tehdide kalkışıyor mu? Ey Yunan tarihe bak. Çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. İzmir'i unutma. Adaları işgal etmeniz bizi bağlamaz. Vakti zamanı geldiğinde gereğini yaparız. Bir gece ansızın gelebiliriz. Dün ülkemizin ayağına prangalar takarak ilerlemesini engelleyenlerin bir yerleri beklediğinden emin olun. Bunlara fırsat vermeyeceğiz." .