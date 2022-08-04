Erdoğan’dan yeni atama: ÖSYM’nin yeni başkanı belli oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, görevden alınan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün'ün yerine Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı zamanda üç üniversiteye rektör atadı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğüne Prof. Dr. Nuri Aydın, Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nedim Sözbir, ve Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hacı Ali Mantar atandı.

Atamaların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Bayram Ali Ersoy kimdir?

Ersoy, ODTÜ Matematik Bölümünden 1996'da mezun oldu. Doktora ve yüksek lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Bölümünde tamamlayan Ersoy, 2012'de doçent, 2017'de profesör unvanını aldı.

Matematik, değişmeli halkalar ve cebirler, grup teorisi ve genellemeler, temel bilimler konularında araştırmalar yapan Ersoy'un ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanan çok sayıda makalesi bulunuyor.

Ersoy, 2017'den bu yana Italian Journal of Pure and Applied Mathematics adlı bilimsel dergide değerlendirme kurul üyesi olarak görev yapıyor.

2017-2020 arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri ve Rektör Danışmanı olarak görev yapan Ersoy, 2020'den bu yana aynı üniversitenin Matematik Bölüm Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Ne olmuştu?

Yediiklim Yayınları'nın soru kitapçığındaki 20 sorunun Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS) aynen sorulduğu ortaya çıkmış, sosyal medyadan tepkiler yükselmişti.

ÖSYM, görüntüleri paylaşılan sorular hakkında açıklama yayımlamıştı: “Sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır.”

ÖSYM'ye göre ‘asılsız' olsa da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu'na (DDK) inceleme talimatı vermiş, “Gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır” demişti. Aynı günün akşamı da ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ü görevden almıştı.