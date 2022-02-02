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Erdoğan'dan Ukrayna'ya kritik ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Ukrayna'yı ziyaret edecek. Erdoğan'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin davetlisi olarak yapacağı ziyarette Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in onuncu toplantısı yapılacak.

1 Saat Önce
2022-02-02 15:07:31
Erdoğan'dan Ukrayna'ya kritik ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin davetlisi olarak, Türkiye ile Ukrayna arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in onuncu toplantısı dolasıyla yarın Ukrayna'yı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Zelenskiy'nin davetine icabetle, Türkiye ile Ukrayna arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in onuncu toplantısı dolayısıyla yarın Ukrayna'ya resmi ziyarette bulunacak.

İlgili bakanların katılımlarıyla Kiev'de icra edilecek konsey toplantısı kapsamındaki görüşmelerde, stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi imkanları ele alınacak.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde de bulunulacak.

Konsey toplantısı vesilesiyle, ikili ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da gündemde olacak. .

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