Erdoğan'dan ''THK'' iddialarına tepki: Burada bile siyaset, burada bile spekülasyonlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Camisi’ndeki cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Eş zamanlı ülkemizin değişik yerlerinde çıkan yangınlarla ilgili soruşturma yoğun bir şekilde devam ediyor. Burada acaba herhangi bir suikast var mı yok mu bunların üzerine gidiliyor. İçişleri Bakanlığımızın yoğun çalışmaları var. İstihbarat örgütlerimizin yoğun çalışmaları var. Çalışmalardan sonra net ne olabilir bunu o zaman açıklamak durumunda olacağız. Fakat şöyle boşverip de geçilecek bir şey değil. Değişik mekanlarda fakat hemen hemen aynı anda Manavgat'tan başlayıp, Muğla, Marmaris, Bodrum'u kapsayan ve süren bir durum.

Bu bir eğer milli bakış gerektiriyorsa eğer bu ülke olarak millet olarak birlikte karar vereceğimiz adım atacağımız bir konuysa buna herkesin aynı istikamete bakışı gerekir. Fakat bakıyoruz ki burada bile siyaset, spekülasyonla malesef siyasi partilerin yaklaşım tarzları üzüntü verici.

Bir tarafta ciğerimiz yanıyor ben Cumhurbaşkanı olarak bakanlarımızın ilgili olanları bölgeye anında göndermiş durumdayım. Bütün imkanlarımızı seferber etmek suretiyle burada dünyada sayılı itfaiye örgütlerinden birine biz sahibiz. Bunların anlattığı gibi değil. THK'nın uçakları varmış neye göre söylüyorsun bunu? THK'nın elinde buralarda rahatlıkla kullanabileceği uçağı yok. Bunlar uyduruyorlar. Biz bir defa burada 45 helikopterle ve bunlar fonksiyonel helikopterler bunlarla çalışıyoruz. Bunların yanında bugün itibarıyla uçak sayımız 5-6'ya çıkmış vaziyette. Bu uçaklardan Rusya'dan, Ukrayna'dan aldığımız uçaklar var. Azerbaycan da bir uçağını gönderecek. Bizim için en verimli olanlar zaten bu yangın söndürmede bu uçaklar anfibik olmaları nedeniyle çok daha tesirli. İHA'larımız ile de bölgenin durumlarını inceliyoruz. 1080 arazöz yangın bölgesinde çalışmada. 280 su tankeri aktif olarak çalışıyor. 2270 ilk müdahale aracı aktif çalışıyor. İş makinalarında 660 dozer ve iş makinası bir yangın tankı aktif olarak devrede ve 10550 yangın işçisi itfaiye işçisi burada görevde. 4110 teknik eleman yine bölgede çalışıyorlar. 6440 orman muhafaza memuru çalışıyor. 1140 noktada ise orman yangınları ile mücadele ediyor.

"HİÇBİR VATANDAŞIMIZI MAĞDUR ETMEYECEĞİZ"

28-30 Temmuz'da 71 orman yangını ne yazık ki çıkmış vaziyette, 57'si kontrol altına alındı, 14 orman yangınını kontrol altına alınma çalışması devam ediyor. Olumlu istikamette gelişme söz konusu. Dolayısıyla şu anda bizim özellikle öğlen itibarıyla uçakların gelişiyle olumlu istikamete dönüyoruz ve bakanlarımız bunun yanında Başkanvekilim Binali Yıldırım bey şu anda Muğla'da, Bekir Pakdemirli orada, Mevlüt Çavuşoğlu orada, Süleyman Soylu bey bugün bölgeye geçti. Bunun yanında Murat Kurum bey orada.

Sel felaketinde nasıl kimseyi mağdur etmeyeceğimizi söylediysek burada da hasar tespit çalışması yaparak hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz. Evi yananlar, hayvanları maalesef telef olanlar, onlarla ilgili de bütün hasar tespit çalışmaları yapılmak suretiyle biz hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz.

"YAKLAŞIK 72 MİLYON DOZ AŞI YAPILMIŞ VAZİYETTEDİR"

Değişik zamanlarda değişik tedbirler açıkladık. Fakat çok değişik sesler yine çıktı. "Biz böyle hep adeta hapis hayatı mı yaşayacağız, bu ne kadar böyle sürecek" diye. Dünyanın değişik yerlerinde zaten bu hep böyle oldu. Şu anda bizde ilk Kabine toplantımızda bunları ele alacağız. Yaklaşık 72 milyon doz aşı yapmış vaziyetteyiz.

Dünyada aşı yapacak ellerinde imkan olmayan ülkeler varken Türkiye olarak biz böyle bir sıkıntıyı yaşamadık. Bu noktada rahatız gerek Çin'den gerek Biontec tüm bunlarla beraber en sağlıklı şekilde bu mücadeleyi nasıl sürdürürüz bunu devam ettiriyoruz. Solunum cihazlarını bile üreten bir ülke haline geldik. Hastane noktasında zaten sıkıntımız yok. Bu çalışmaları yaptırmak suretiyle de inşallah yapacağımız ilk Kabine toplantısında durumu tekrar gözden geçireceğiz. Tüm tedbirlerimizi alıyoruz ve normalleşmeyi hızlandırmanın gayreti içerisinde olacağız.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.