Erdoğan'dan ''temmuzda maaşlara zam'' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısındaki konuşmasında temmuz ayı için, 'Enflasyona ve şartlara bakarak gerekirse çalışanlarımızın durumunu yeniden değerlendireceğiz' dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşma yapıyor.

Erdoğan, "Kısa sürede bunu ortadan kaldırarak haksız fiyat yükünün önüne geçeceğiz. Temmuz ayında enflasyona ve şartlara bakarak gerekirse çalışanlarımızın durumunu yeniden değerlendireceğiz" dedi. Erdoğan, "Özel okul ücretlerindeki artış tavanını enflasyonla, yani yüzde 36 seviyesiyle sınırladık" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolcumuz Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet diliyorum.

Milletimize verdiğimizi sözleri birer birer yerine getirmemizi sağlayacak çok sayıda değişiklik teklifi görüşülerek inşallah kanunlaşacak. Komisyonlardaki çalışmalar da sürecek. Ülkemizi Türkiye Modeli ile dünyanın en büyük 10 ekonomisine sokma konusunda her mecrada yolumuza devam ediyoruz.

Ülkesinin geçmişinden ve dünyanın bugününden bihaber gafillerin milletimizin moralini bozmaya dönük gayretlerini kimi zaman üzüntü, kimi zaman öfkeyle takip ediyoruz. Türkiye'nin tek parti faşizmi, darbeler, koalisyonlar anaforu içinde kaybolan sanayileşme hamlesinin önünün nasıl kesildiğini hatırlayın. Biz kaybederken kazananlar kimlerse, ağlarken gülenler kimlerse bu felaketin müsebbibi de onlardır. AK Parti'nin 20 yıllık geçmişi habis zihniyet ile mücadeleyle geçmiştir.

TEMMUZ ZAMMI MESAJI: GEREKİRSE DURUMU YENİDEN DEĞERLENDİRECEĞİZ

Geçmişteki saldırılarda yaptığımız gibi bu süreçte de eksiklerimizi tamamlayarak mücadeleye çıktık. Serbest piyasa kurallarına zaten uymayan bu tabloyu düzeltmeye başladığımız dönemde koronavirüs salgını nüksetti. Gelişmiş ülkeler bir anda 5,7 katına çıkan enflasyon gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kalmıştır. Ülkemizde de elbette enflasyon sorunu vardır. Türkiye döviz kuru dalgalanması gibi can yakıcı sorunla da boğuşmuştur. Enflasyonda da ülkemiz ve ekonomimizin gerçekleriyle uyuşmayan bir şişkinliğin bulunduğu açıkça ortadadır. Kısa sürede bunu ortadan kaldırarak haksız fiyat yükünün önüne geçeceğiz. Temmuz ayında enflasyona ve şartlara bakarak gerekirse çalışanlarımızın durumunu yeniden değerlendireceğiz.

ÖZEL OKULLARA ZAM SINIRI

Özel okul ücretlerindeki artış tavanını enflasyonla, yani yüzde 36 seviyesiyle sınırladık. Bay Kemal çıkmış bu konuyla ilgili konuşuyor, ne konuşuyorsun ya? Sen geriden geliyorsun.

Gıdadan kiralara, enerjiden ulaşıma her alanda ciddi artışlarla karşı karşıya kalan gelişmiş ülkelerin kamuoyları sükunetle gelişmeleri takip ediyor. Bizde ise siyasal çıkar peşinde muhalefet ortalığı karıştırmak için gayret içerisinde. Biz kimin ne dediğine değil, kendi stratejimizin ne gerektirdiğine bakarak çalışmamızı sürdüreceğiz.

Biz bugüne kadar lafla değil, hep icraatımızla milletimizin huzuruna çıktık. Önümüzdeki yaz aylarında bu çabalarımızın meyvelerini hep beraber almaya başlayacağız. İşte o zaman Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı 2023 unutulmaz bir bayram yılı haline dönüşecektir.

Bu zat geçen haftalarda Şanlıurfa'ya gidip pek çok yalan yanlışın yanı sıra CHP'ye geçmesi halinde belediyenin çiftçilere elektriği bedava vereceğini söylüyor. Madem CHP Genel Başkanı'nın böyle bir hayali var. Orijinal projesi var, biz de belediyenin CHP'li başkanlarda olduğu yerlerde yardımcı olalım dedik, talimat verdim. Nerede CHP yönetimi varsa orada çiftçiye bedava elektrik için adımlar atılacak. Onların yerine bizim arkadaşlarımız bu yükü omuzlayacaklar. Maksat Kılıçdaroğlu'nun sözünü yerde bırakmayalım. Gerçi arkadaşlarımızın ilk başladığı yerde belediye başkanları isyan etse de başkanın partisinin vaatlerinden anlaşılan haberi yok. Meydanlarda hiç kimsenin belediyedeki işinden edilmeyeceği konusunda namus sözü vermişti ya, o söz kendi belediye başkanları tarafından ayaklar altına alındı. İstanbul başta olmak üzere yönetimi CHP'ye geçen pek çok belediyede on binlerce insan işinden, ekmeğinden edildi.

HDP'Lİ VEKİLİN TERÖRİSTLE FOTOĞRAFI

Ortaklarından birisi, resimler yayınlanıyor. PKK'nın bir uzantısı olarak bu kadın parlamentoda. Bununla ilgili olarak biz karma komisyona süratla bunu gönderdik. Komisyonda da gereği bunun yapılacaktır. Biz parlamentomuzda bu tür birilerini görmek istemiyoruz. Bay Kemal, İP, HDP sen niye susuyorsun? Ağızlarından bir şey çıktı mı, bir şey söylediler mi? Hayır. Niye? İşlerine gelmiyor. Teröristlerden oluşan bir parlamento demokratik olamaz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.