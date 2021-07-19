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Erdoğan'dan Taliban'a çağrı: İşgal hareketini bırakın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Afganistan ve Taliban hakkında açıklamalarda bulundu.

14 Dakika Önce
2021-07-19 18:51:17
Erdoğan'dan Taliban'a çağrı: İşgal hareketini bırakın

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KKTC ziyareti öncesinde Atatürk havalimanında basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Taliban'ın yapmış olduğu açıklamalarda Türkiye'yi istemiyoruz gibi ifadeler yok. Onlar kendilerine göre bazı açıklamaları yapmış durumdalar ve bu açıklamalarıyla da güya bize yönelik bazı yaklaşım türleri var. Ve bu konuda Türkiye'deki yönetimin ne konumda olduğunu Taliban gayet iyi biliyor. Şimdi bu adımları atarken bizim, Türkiye yönetimi olarak bazı planlarımız var. Ve bu planlarımızın gereğini yerine getiriyoruz.

Şu an itibariyle gerek dışişleri nezdinde gerekse şahsım olarak bu adımları atıp inşallah Taliban'la da ne gibi görüşmeler yapacağız ve bu görüşmelerle de nereye ulaşacağız bunun gayreti içerisindeyiz. Tabi Taliban'ın Afganistan'daki bizce yaklaşımı, bir Müslüman'ın bir başka Müslüman'a yaklaşımı değildir.

"Taliban işgali bırakmalı"

Zira Afganistan halkının kahir ekseriyeti Müslüman olan bir ülke. Burada Taliban'ın adeta bir işgal hareketini devam ettirmesi doğru bir yaklaşım değildir. Biz de Türkiye'den Taliban'a sesleniyoruz. Bu işgal hareketini, kardeşlerinin topraklarını işgal etmeyi bırakması lazım. Ve bir an önce Afganistan'ın genelinde barışın egemen olduğunu dünyaya göstermek lazım."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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