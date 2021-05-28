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Erdoğan'dan ‘’Taksim Camii’ paylaşımı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Camii'nin hayırlara vesile olmasını diledi.

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28.05.2021 20:55:49
Erdoğan'dan ‘’Taksim Camii’ paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün ilk cuma namazını eda ettiğimiz Taksim Camii'mizin İstanbul'umuz, ülkemiz ve Alem-i İslam için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Camimizin içinden cemaati, minarelerinden ezanı, kubbesinden Kur'an nidaları inşallah kıyamete kadar eksik olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın iletisinde "Milletimiz 150 yıllık hayaline bugün kavuştu" başlığıyla paylaşılan görselde cami hakkındaki bilgiler yer aldı.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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