Erdoğan'dan 'Tahıl Koridoru' açıklaması: Dünyaya müjde vereceğiz

Tahıl koridoru için imzalar bugün atılacak. Tüm dünyanın gözü İstanbul'dayken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan toplantı öncesi açıklama geldi. Erdoğan, ''Tahıl Koridoru ile alakalı sıkıntıları aşacağız'' diyerek dünyaya müjde vereceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen "41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreni"nde açıklamalarında bulundu.

Erdoğan'ın buradaki konuşmasından öne çıkanlar:

''İstanbul'un bu alanını daha iyiye götürmek için elimizden her ne geliyorsa yapacağız. Bay Kemal musluk açma töreni yapıyor, biz de görüyorsunuz böyle eserlerin törenini yapıyoruz. Bu tabii herkese nasip olacak bir paye değildir. Bu işleri bir hobi olarak görenlerin takdirini vatandaşımıza bırakıyoruz. İstanbul, ihanet edenlerin tarihe gömmeyi çok iyi bilir.

Ödediğimiz bedeller var. Salgın döneminde 100 bine yaklaşan kaybımız var. Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle enflasyonda beklenmedik bir dalganlamaya yol açarken ülkemizin konumu büyük bir avantaj kazandı.

''DÜNYAYA MÜJDE VERECEĞİZ''

Dolmabahçe'deki Başkanlık Köşkü'nde BM Genel Sekreteri'nin de katılımıyla Tahıl Kolidoru için imzalar atılacak. Ve inşallah müjdemizi duyuracağız. Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz.

Bir kısmı piyasalardaki tedirginlikten bir kısmı da fırsatçılıktan ortaya çıkan aşırı fiyatlanma konusu yavaş yavaş oturmaya başladı. Bu gözü doymazların yol açtığını sıkıntının faturasını da fırsatçının eline tutuşturmakta kararlılıyız.

Milletimden biraz daha sabır ve Milli Mücadele'ye destek bekliyoruz. İstanbul'un da bu mücadelede yanımızda duracağından hiç şüphe duymuyorum' .