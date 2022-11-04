Erdoğan'dan ''tahıl anlaşması' açıklaması

Erdoğan 'Sayın Putin, 'Biz tahılı ücretsiz olarak az gelişmiş, fakir ülkelere gönderelim' dedi. Bu konuda anlaştık, mutabık kaldık' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD EXPO'da konuştu.

"Kesinlikle az gelişmiş ülkelere destek verelim" diyen Erdoğan, “Zira Putin bana şunu söyledi "Biz ücretsiz olarak bu tahılı bu ülkelere gönderelim" dedi. Hem fikir olduk. Bunu da G20'de geniş çaplı görüşelim. Mutabık kaldık. Atmamız gereken adım bu, yapmamız gereken de bu. Bu ayın 13-14'ünde Bali'de bir araya geleceğiz ve orada da bu görüşmeleri yapacağız. Avrupa'yı bahçe dünyanın geri kalanını vahşi otlar olarak tanımlayan zihniyetin bu şekilde davranmasına şaşırmıyoruz ama kabul de etmiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin doğalgazda bir hat olacağını söyleyen Erdoğan, “Rusya doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya sevki konusunda Putin'in açıklamalarını dinlediniz. Bu çalışmayı dayanışma içinde sürdüreceğiz.” dedi.

“Karadeniz'de bulduğumuz doğalgazı sisteme verdiğimizde konutların ihtiyacı yanında elektrik üretiminde de rahatlama sağlayacağız.” diyen Erdoğan açıklamalarına şöyle devam etti:

“Akkuyu NGS üniteleri etap etap devreye girdiğinde bu sıkıntıyı çözmüş olacağız. Ardından Sinop nükleer enerji noktasında bizim ikinci etabımız olacak. Bu süreçte sanayicilerimizin kendi ihtiyaçlarını karşılayacak enerji üretimi yatırımlarına ağırlık vermeleri gerekiyor. Enerji Bakanlığımız 3.etapla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Enerji Bakanlığımızın ve diğer ilgili kurumlarımızın yürüttükleri çalışmalarda eksiklik, aksaklık tespit edersek hemen çözüm yoluna gidiyoruz. Finansmana erişimde iş insanlarının yanındayız.”