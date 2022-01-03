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TIMETURK / GÜNDEM / Erdoğan'dan sürpriz Suudi Arabistan açıklaması

Erdoğan'dan sürpriz Suudi Arabistan açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şubat ayında Suudi Arabistan'a ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

9 Dakika Önce
2022-01-03 15:28:10
Erdoğan'dan sürpriz Suudi Arabistan açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şubat ayında Suudi Arabistan'a gideceğini söyledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin düzenlediği etkinliğin çıkışında, kendisinden Suudi Arabistan'a ihracat sorununu çözmesini isteyen bir iş kadınına yanıt veren Erdoğan, "Tamam da dur bakalım. Şu anda şubatta beni bekliyor. Söz verdi, ben de şubatta Suudi Arabistan'a ziyaretimi yapacağım" dedi.

Erdoğan'ın verdiği yanıt, sosyal medyada paylaşıldı.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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