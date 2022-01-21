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Erdoğan’dan ‘Sezen Aksu’ tepkisi

Cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu

1 Saat Önce
2022-01-21 17:45:22
Erdoğan’dan ‘Sezen Aksu’ tepkisi

Cuma namazı sonrası cemaate seslenen Erdoğan, şarkıcı Sezen Aksu'nun eski bir şarkısının sözleriyle ilgili tartışmalara da katıldı.

Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:

“Hakaretlerin bini bir para. Bütün bunların karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz. Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir. Havva validemize kimsenin dili uzanamaz. Onlara da had bildirmek bizim görevimizdir.”

"Ukrayna-Rusya" gerilimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camii'nde İslam Medeniyetleri Müzesi'ni ziyaretinin ardından basına konuştu.

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Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, " Bir defa Rusya ile Ukrayna arasında bölgede sınır ihlalinden tutunuz, herhangi bir işgale yönelik gelişmenin olması, savaş çıkması bölgenin huzuru için çok ciddi ihlal doğurur" dedi.

“Arabulucu olabiliriz”

Erdoğan şöyle devam etti:

Rusya'nın tabi alan olarak bölgenin en büyük ülkesi, güç olarak en güçlü devleti, burada bir huzursuzluğun doğmasını Türkiye olarak bizler kabul etmiyoruz. Rusya ile ilişkilerimiz gayet güzel devam ediyor. Tarihinde olmayan sulh içinde Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri var. Siyasi, askeri bazda ilişkiler gelişerek devam ediyor. Ukrayna ile aynı şekilde ilişkilerimiz gayet iyi. Olumlu gelişmeleri biz Rusya ve Ukrayna arasında olumsuzluğa dönüşmesini kabullenemiyoruz.

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İki ülke arasında barışın olması için Türkiye olarak arabulucu olabileceklerini ifade eden Erdoğan, "Barışın olmasına arabulucu olabiliriz. Üzerimize düşen görev neyse hazır olduğumuzu ifade etmiştim. Önümde Ukrayna ziyareti var. Bu arada Sayın Putin ile ama telefonla, belki Rusya ziyareti olabilir. Bölgede barışın hakim olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Omicron daha da olumlu"

Türkiye'de Omicron kaynaklı vaka artışlarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Şu anda Omicron daha da olumlu istikamette gelişmelere bir yerde vesile oldu. Vaka sayılarında artış oldu belki ama olumlu gelişmelere geçiş hızlı oluyor. Hastanelerde sıkıntımız yok. Şu sıkıntılı dönemlerde hastane inşaatlarımızın ne kadar hızlı gittiğini, gerek şehir gerekse diğer hastanelerimizin inşası hızla gerçekleşti. Hastanelerdeki doluluk oranı da anlatıldığı, zannedildiği gibi değil. Endişemiz yok. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz" diye konuştu. .

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