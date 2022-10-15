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Erdoğan'dan şehit madencinin ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amasra'da maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden Selçuk Ayvaz’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

1 Saat Önce
2022-10-15 17:30:23
Erdoğan'dan şehit madencinin ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, maden sahasındaki incelemesinin ardından Amasra'ya bağlı Uğurlar köyüne geçti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden iki çocuk babası 33 yaşındaki Ayvaz'ın annesi Habibe, babası Recep ve kardeşi Suat Ayvaz'a taziyelerini iletti.

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Erdoğan'ın baş sağlığı dilediği maden şehidinin ailesine Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim edildi.
Madenci Ayvaz'ın çocuklarının 3 ve 5 yaşında olduğu, hamile eşi Elif Ayvaz'ın gelecek hafta çarşamba günü üçüncü çocuğunu dünyaya getireceği öğrenildi. AA

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