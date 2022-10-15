Erdoğan'dan şehit madencinin ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amasra'da maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden Selçuk Ayvaz’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, maden sahasındaki incelemesinin ardından Amasra'ya bağlı Uğurlar köyüne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden iki çocuk babası 33 yaşındaki Ayvaz'ın annesi Habibe, babası Recep ve kardeşi Suat Ayvaz'a taziyelerini iletti.

Erdoğan'ın baş sağlığı dilediği maden şehidinin ailesine Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim edildi.

Madenci Ayvaz'ın çocuklarının 3 ve 5 yaşında olduğu, hamile eşi Elif Ayvaz'ın gelecek hafta çarşamba günü üçüncü çocuğunu dünyaya getireceği öğrenildi. AA