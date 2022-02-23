Erdoğan'dan şehit Hayrettin Eren'in ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'de geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan, 3 çocuk babası Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren'in (54) Yenimahalle ilçesindeki taziye evini ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından kıldırılan cenaze namazı ve edilen duaların ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hayrettin Eren'in musalladan Hakk'a uğurlandığını belirtti.

"Hayrettin kardeşimizle bugüne kadar çok yol yürüdük"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayrettin kardeşimizle bugüne kadar çok yol yürüdük, çok beraber olduk. Yine bu defa, Afrika seyahatlerimizde beraberdik. Tabii haberi aldık, kalp krizi durumunu öğrendik. İlgili arkadaşlarımız son ana kadar çok gayret sarf ettiler. Ellerinden gelen bütün gayreti ortaya koydular fakat ne bir an ileri ne bir an geri, Rabbimizin takdir ettiği o saat gelince emanetini malum alıyor." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un da doktorlarla hastaneye giderek son ana kadar Eren'in yanında olduğunu bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tabii ki takdir buymuş. Şehidimizi aldık ve ülkemize döndük. Öncelikle ailesine ve tüm meslektaşlarına, kardeşlerine sabrı cemil niyaz ediyoruz. Hayrettin kardeşimizin gayretini biliyoruz, bir müdür olarak elinden gelen tüm imkanları her zaman, her yerde, nasıl seferber ettiğini biliyoruz. Rabb'im taksiratını hasenata tebdil etsin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Biz kendisini iyi tanıdık, iyi bildik ve Allah için de sevdik. Mesleğe sarılışının ne denli onurlu olduğunu bildiğimiz bir kardeşimiz olarak uğurluyoruz. Mekanı cennet olsun. Rabb'im bizleri inşallah cennetinde birlikte haşr-u cem eylesin. Tekrar ailesine, camiamıza, meslekteki tüm kardeşlerime sabırlar diliyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Eren'in naaşı çevik kuvvet ve meslektaşlarının omuzlarında dualar eşliğinde cenaze arabasına taşındı.

Eren'in naaşı, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Karşıyaka Polis Şehitliği'ne getirildi.

Burada düzenlenen törene şehit Eren'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Oktay, şehidin tabutuna sarılı Türk bayrağını aile üyelerine teslim etti. Şehit Eren'in cenazesi daha sonra dualar eşliğinde toprağa verildi.

Erdoğan'ı, şehit olan Eren'in aile yakınları karşıladı

Evin önünde bir süre Eren'in ağabeyi ile sohbet eden Erdoğan, daha sonra taziye evine geçti.

Hayrettin Eren'in öz geçmişi

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde 10 Aralık 1968'de dünyaya gelen 3. Sınıf Emniyet Müdürü Eren, 1992'de Eskişehir Polis Okulundan mezun oldu. Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Tokat Emniyet Müdürlüğü ve Siirt Emniyet Müdürlüğünde görev yapan Eren, 1999'da Komiser Yardımcılığı sınavını kazanarak kurs bitimi Tunceli Emniyet Müdürlüğüne atandı.

Hayrettin Eren, 1999-2001 arasında Özel Harekat Başkanlığında, 2001-2002 arasında Van Emniyet Müdürlüğünde, 2002-2006 arasında Özel Harekat Başkanlığında, 2006-2014 arasında Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığında, 2014'ten itibaren de Cumhurbaşkanlığında Şube Müdürü olarak görev yaptı.

Meslek hayatı boyunca başarılı çalışmaları dolayısıyla çok sayıda maaş taltifi, başarı belgesi ve takdirnamesi bulunan Eren, evli ve 3 çocuk babasıydı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye ziyaretinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici eşlik etti.

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