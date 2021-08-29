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TIMETURK / GÜNDEM / Erdoğan’dan seçim barajını düşürme açıklaması

Erdoğan’dan seçim barajını düşürme açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim barajının düşürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

22 Dakika Önce
2021-08-29 13:24:11
Erdoğan’dan seçim barajını düşürme açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Afganistan süratle toparlanmalı. Biz her türlü desteği vermeye hazırız. Yeter ki Afganistan tarafından da o yaklaşımı görelim.

(Kabil'deki Türk Büyükelçiliği) Tüm ihtimallere karşı gerekli alternatif planlarımızı hazır tutuyoruz. Personelimizin güvenliği önceliğimizdir.

Tek taraflı suçlamalar yerine gerçekçi yaklaşımlar hakim olmalı. Bu yönde ilerlemeye hazır bir Ermenistan'la kademeli normalleşme için çalışabiliriz.

(Merkez Bankası) Rezerv miktarımız Allah nasip ederse yıl sonu itibarıyla 115 milyar doları yakalayacak. Fazlası olacak, azı olmayacak.

(Seçim barajı) Şu anda belirgin hale gelen 7. MHP de 7'ye olumlu bakıyor. Bunun altında bir şey olur mu olmaz mı, henüz önümüze gelmiş değil.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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