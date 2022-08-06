Erdoğan'dan 'Şanghay Beşlisi' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Eylül ayında Şanghay Beşlisi, Özbekistan’da toplanacak. Görüşmemizde Sayın Putin de rica etti; nasip olursa biz de inşallah oradaki toplantıya katılacağız.' dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ziyareti dönüşünde medya temsilcileriyle bir söyleşi gerçekleştirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetine icabetle Soçi'de yaptıkları çalışma ziyaretini olumlu, başarılı bir şekilde tamamladıklarını kaydeden Erdoğan, "Sayın Putin'le 19 Temmuz'da Tahran'da bir araya gelmemizin ardından Soçi'de ikili ilişkilerimizi ve uluslararası meseleleri etraflıca değerlendirdik. Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyimizin müteakip toplantısını Türkiye'de yapmak üzere Sayın Putin'e davetimi gerçekleştirdim." dedi.

Türk-Rus ilişkilerinin karşı karıya kaldığı meydan okumaların üstesinden diyalog ve iş birliği ile gelmeyi hep başardığını vurgulayan Erdoğan, Putin'le tesis ettikleri karşılıklı güven ve saygıya dayalı ortak anlayışın, iki ülke arasındaki ilişkilerin teminatı olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Mevcut şartlar altında önemli olan; ilişkilerimizi ortak çıkarlarımız temelinde ve uluslararası sistem içinde sürdürmek, ileri götürmektir." ifadelerini kullandı.

"Ticaret, turizm ve tarım gibi alanlarda iş birliğimizi geliştirmek istiyoruz"

İkili görüşmede ticari ve ekonomik iş birliğinin daha da geliştirilmesi üzerinde etraflıca fikir alışverişinde bulunduklarını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ticarette hedefimizi daha önce 100 milyar dolar olarak ifade etmiştik. Bu doğrultuda enerji başta olmak üzere, ticaret, turizm ve tarım gibi alanlarda iş birliğimizi geliştirmek istiyoruz. İkili ticaret hacmimizin daha dengeli bir zemine kavuşmasını temin etmek noktasında kararlıyız. Ekonomik ve ticari ilişiklerimize dair yol haritası mahiyetinde bir mutabakat zaptı da Soçi'de Ticaret Bakanımız ile Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak tarafından imzalandı."

Suriye'de yuvalanan terör örgütlerine karşı atılabilecek adımları da mütalaa ettiklerini ifade eden Erdoğan, Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden, Suriye halkıyla birlikte askere, polise ve güvenlik güçlerine, sivil vatandaşlara saldıran bu katil sürüleriyle mücadelede birlikte gereken cevabı verme konusunda mutabık kaldıklarını kaydetti.

"Putin'e, Zelenskiy ile görüşmesine ev sahipliği yapabileceğimizi bir kez daha hatırlattım"

Türkiye'nin Rusya'ya sürdürdüğü diyaloğun müspet yansımalarına Kafkaslar'da, Suriye'de ve Ukrayna'da şahit olduklarını belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihraç edilmesine yönelik girişim, bunun en son küresel örneğidir. Şimdi önemli olan, planın sağlıklı şekilde uygulanması ve oluşan müspet havanın İstanbul'daki müzakerelere dönüşe yönelik somut adımlara tahvil edilmesidir. Ukrayna'daki savaşın kazananı olmayacağını başından beri vurguluyorum. Sahadaki sıkıntılara rağmen, krizin müzakere masasında çözüleceğine olan güçlü inancımı da koruyorum. Sayın Putin'e, Sayın Zelenski'yle görüşmesine ev sahipliği yapabileceğimizi bir kez daha hatırlattım. Karadeniz'den komşumuz Rusya'yla diyaloğumuzu, bölgesel ve küresel barışa katkı sunmak maksadıyla her alanda ilerletmeye devam edeceğiz. Soçi'deki görüşmelerimizin, Türkiye ve Rusya başta olmak üzere, bölgemiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum."

AA, TRTHaber