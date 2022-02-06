Erdoğan'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama

Koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde doktorun rutin kontrolünü gerçekleştirdiğini aktardı.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Bu sabah doktorumuz rutin kontrolümüzü gerçekleştirdi. Hamdolsun, olumsuz bir durum yok. Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor, Emine Hanımla birlikte çalışmalarımıza evden devam ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Twitter hesabından eşi ve kendisinin COVID-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurmuştu. .