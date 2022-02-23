Erdoğan’dan S-400, F-35 ve F-16 açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki göstererek, 'S-400'ler nerede beklemesi gerekiyorsa orda bekliyor.' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyareti dönüşü uçakta gündemi değerlendirdi.

Erdoğan, açıklamalarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "S-400'lerin niye alındığını bilmiyorum, kime karşı kullanacağımız da açıklanmadı" sözlerine de değinerek, belirsizlik ve tehditlerin iç azalmadığı bir bölgede uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi ihtiyacı kapsamında tedarik edilen S-400'ler hakkında polemik yaratılmaya çalışıldığını gördüklerini anlattı.

"Önceliğimiz ülkemizin, 84 milyonun güvenliği"

Öncelikle akıldan çıkarılmaması, iyi idrak edilmesi gereken en önemli hususun, savunma ve güvenliğin günlük siyasetin dışında tutulması gereken, 83 milyonun tamamını, yani Türkiye'nin bekasını ilgilendiren bir konu olduğunu söyleyen Erdoğan, özellikle bugün yaşanan Rusya-Ukrayna krizinin bu silahların gerekliliğini yeniden ortaya koyduğunu vurguladı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"'S-400 neden alınmış'. O kadar açıklandı, sebepleriyle, sonuçlarıyla, süreciyle kamuoyu bilgilendirildi. Buna rağmen, böyle ifadeler kullanmak, bölgemizde olup bitenlerden, dünyadan bihaber olmanın bir sonucu. Yaşadığımız coğrafya itibarıyla taktik balistik füzeler, seyir füzeleri, uçak, helikopter, İHA'ları önleyebilecek kabiliyette sistem ihtiyaçları bir zorunluluk. S-400'ün bir savunma silah sistemi olduğu ve bu silah sisteminin tedarikinin bir tercih değil, zorunluluk olarak ortaya çıktığı devamlı olarak her seviyede vurgulandı.

Milli Savunma Bakanımız da açık ve şeffaf bir şekilde herkese söyledi, 'Herhangi bir saldırı, tehdit olmazsa kimseye zararı olmayan bir sistem bu. Önceliğimiz ülkemizin, 84 milyonun güvenliği. Müttefiklerimizin vermediğini Rusya'dan temin ettiğimiz bir sistem.'"

"S-400'ler nerede beklemesi gerekiyorsa orda bekliyor"

Tedarik sürecini de değerlendiren Erdoğan, Türkiye'nin uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi ihtiyacını karşılamak üzere yapılan birçok girişime rağmen NATO üyesi ülkelerden bu sistemleri tedarik edemediklerini hatırlattı.

Erdoğan, konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Tedarik sürecinde 'Biz pazar değil ortağız' anlayışıyla sistemi sadece satın alma değil yatırım, teknoloji transferi, ortak geliştirme üzerinde duruldu ve maliyet, teslim süresi dahil tüm faktörler göz önüne alındı. Bu sistem, NATO Komuta Kontrol sistemleri ve NATO'ya entegre milli sistemlere entegre edilmeksizin, müstakil olarak yalnızca Türk personel tarafından kullanılacak. Sistemde Rus personel görev almayacak. 'Nerede kullanılacak?' sorusunun cevabı gayet net; kim füzeyle ülkemize saldırırsa orda kullanılacak.

Bir de 'S-400'ler hangarda bekliyor' deniyor. S-400'ler nerede beklemesi gerekiyorsa orda bekliyor. Tabii gizli konular bunlar. İhtiyaç duyulması halinde, bu sistemin kullanılmasına yönelik tüm hazırlıkların yapıldığını ve sürecin olması gerektiği şekilde ilerlediğini biliyoruz. Bu hususta da gereken açıklamalar yapıldı. Sonuç olarak; ülkemizin bekasını ilgilendiren hususlarda herkesi daha dikkatli olmaya, tarafsız olmaya ve milli menfaatler kapsamında konuyu ele almaya davet ediyorum."

ABD ile F-35 ve F-16 müzakereleri

ABD ile devam eden F-35 ve F-16 müzakerelerindeki son duruma da değinen Erdoğan, "O süreç devam ediyor. Gerek Milli Savunma Bakanım gerek diğer görevli olan askeri erkan, üst kademe yöneticiler, Amerikalı muhataplarıyla görüşmeleri devam ettiriyorlar. Şu ana kadar görüşmeler olumlu istikamette yürüyor. İnşallah bittiği anda da zaten gereği yapılacaktır. Burada çerçevemiz şu, 'Ya bize bu uçaklarımızı verin ya da elimizdeki F-16'ların bakım onarımlarını yapmak, bunun dışında F-16'ların bir üst segmentini vermek suretiyle hesaplaşmaları yapıp yolumuza devam edelim.'"

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