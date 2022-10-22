Erdoğan'dan 'referandum' çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başörtüsüne ilişkin tartışmaları anayasal güvence altına alacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış törenine katılmak üzere Malatya'ya geldi.

Buradaki konuşmasında başörtüsü meselesini meclis gündemine getireceklerini hatırlatan Erdoğan, aksi karar çıkması durumunda Kılıçdaroğlu'na referandum çağrısı yaparak, "Bu konuyu anayasa güvencesi altına almayı teklif ettim. Bakalım gelebilecek mi göreceğiz. Biz hazırlıkları yaptık. Anayasa değişikliğini Meclis'e göndereceğiz. Maksat tüm milletimiz bunu görsün, yandaşlarını da tanısın, altılı masayı da tanısın" dedi.

'SIKIYORSA REFERANDUMA GÖTÜRELİM'

Türkiye'nin büyüdüğünü ancak madalyonun bir de diğer yüzü olduğunu ifade eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir yüzü bu olan madalyonun diğer yüzünde ise pusuda bekleyen eski Türkiye kalıntısı zihniyetleri görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı milletimizin kabuk bağlamış başörtüsü tartışmasını yeniden açtı. Bu tartışma vesilesiyle milletimizin sahip olduğu tüm haklar gibi eğitimdeki ve kamudaki başörtüsü özgürlüğünü de hala hazmedemeyenlerin yüzlerindeki sahte maskenin aralandığını gördük. Biz kadınlarımızı asla başı açık veya başörtülü diye sınıflamadık. Ayırmadık. Ama birileri kafasında bu ayrımcılığı hala aşabilmiş değil. Bay Kemal senin yanındakiler ne yaptılar? Üniversitelerimizde ikna odaları kurdular. Ve bu ikna odalarına girerken o yavrularımızın başörtülerini maalesef başlarından çekerek aldılar. O ikna odalarında hesaba çektiler kızlarımızı. Benim kendi kızlarım maalesef imam hatip okulu öğrencisi olduğu halde onlar imam hatip okuluna girme noktasında sıkıntıya maalesef düçar oldular ve ben kızlarımdan bir tanesini aldım müdürü arkadaşım olan imam hatip okuluna gönderdik. İstanbul'dan bir başka şehre. Niye? Çünkü zulmediyorlar. O zulümden kurtarmak için. Bay Kemal siz busunuz, bu. Sizi biz iyi biliriz. Sizin bu noktada ciğerinizi iyi biliriz. Ama artık bunları yapamıyorsunuz. Şu anda devletin tüm kurumlarında başı açık, başı örtülü böyle bir ayrım var mı? Şimdi devletin kurumlarında başı açığı da var, başörtülüsü de var. Bütün bunlarla beraber okullarımızda böyle bir sıkıntı var mı? Başörtülüsü de başı açığı da kardeş kardeş üniversitelerimizde, ortaöğretimde her yerde okuyabiliyor. Bu barışın, bu özgürlüğün, bu kardeşliğin simgesidir. İşte bunu biz başardık. Bay Kemal senin böyle bir derdin yok. Bunun için kızlarımızın ve hanım kardeşlerimizin gönüllerini tamamen rahatlatmak için bu konuyu anayasa güvencesi altına almayı teklif ettim. Bakalım gelebilecek mi göreceğiz. Biz şimdi hazırlıkları yaptık. Bu anayasa değişikliğini meclise göndereceğiz. Gelir veya gelmez. Maksat tüm milletimiz bunu görsün, bunu tanısın. Yandaşlarını da tanısın. Altılı masayı da tanısın. Hayati bir diğer konu olan sapkın akımların dayatmalarına karşı ailenin korunmasını da ekleyerek bir anayasa değişikliği teklifinin hazırlığına başladık. Bakalım konu meclise geldiğinde kim nasıl bir tavır içine girecek? Meclise sunacağımız teklif yeterli çoğunluk sağlanarak kabul edilirse Türkiye için önemli bir kazanım olacaktır. Aksi yönde bir durum ortaya çıkarsa ülkemizi yeni sivil özgürlükçü özellikle böyle bir anayasaya kavuşturma mücadelemizi inşallah seçimden sonra da zaten sürdüreceğiz. Hatta şunu da yapabiliriz. İlk olarak bugün Malatya'da açıklıyorum. Şunu da yapabiliriz. Nedir o? Hadi sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim. Parlamentoda bu iş çözülmüyorsa millete götürelim. Kararı millet versin. Türkiye yüz yılı artık bu tür tartışmaların aşıldığı yeni yeni bir devrin adı olacaktır. Ülkemizi dünya liginin ilk sıralarına çıkartacak milletimizin refahını en üst seviyeye yükseltecek, 2053 vizyonumuzu hayata geçirebilmemizin önünde hiçbir engel bırakmamakta kararlıyız."