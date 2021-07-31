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TIMETURK / GÜNDEM / Erdoğan'dan Putin'e ''orman yangınlarına destek'' teşekkürü

Erdoğan'dan Putin'e ''orman yangınlarına destek'' teşekkürü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

1 Saat Önce
2021-07-31 13:06:17
Erdoğan'dan Putin'e ''orman yangınlarına destek'' teşekkürü

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek olmak için Rusya'nın 5 adet 40 ton su kapasiteli İlyuşin-76 tipi yangın söndürme uçağı ve 3 adet Mi-8 tipi yangın söndürme helikopteri daha tahsis etmesi dolayısıyla teşekkür etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin de orman yangınları dolayısıyla Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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