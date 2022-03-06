Erdoğan'dan Putin'e 'acil ateşkes' çağrısı

Rusya'nın Ukrayna işgalinin 11'inci gününde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Erdoğan telefon görüşmesinde barışın yolunun açılması için Putin'e acil ateşkes çağrısında bulunduğu açıklandı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın operasyonu ele alındı, Türkiye-Rusya ilişkileri değerlendirildi.

Acil bir genel ateşkesin bölgedeki insani endişeleri gidermenin yanında, siyasi çözüm arayışlarına da fırsat vereceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hep birlikte barışın yolunu açalım” çağrısını yineledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ukrayna sorununun bir an evvel barışçı yöntemlerle çözümü konusunda her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Erdoğan, ateşkesin sağlanması, insani koridorların açılması ve bir barış anlaşmasının imzalanması için acilen adım atılmasının önemini vurguladı.

Ukrayna tarafıyla ve diğer ülkelerle sürekli temas halinde olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapsamlı müzakerelerin yapılması ve netice alınması için çabalarını sürdüreceğini dile getirdi.

Yarın üçüncüsü yapılacak barış görüşmelerine de değinen Putin, "Umarım Ukraynalı müzakereciler daha yapıcı bir tutum sergiler ve gerçeği göz önünde bulundurur" dedi.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA