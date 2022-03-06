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TIMETURK / GÜNDEM / Erdoğan'dan Putin'e 'acil ateşkes' çağrısı

Erdoğan'dan Putin'e 'acil ateşkes' çağrısı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesi sona erdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'e 'acil ateşkes' ve 'barışın yolunu açalım' çağrısında bulunduğu bildirildi.

3 Saat Önce
2022-03-06 13:34:13
Erdoğan'dan Putin'e 'acil ateşkes' çağrısı

Rusya'nın Ukrayna işgalinin 11'inci gününde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Erdoğan telefon görüşmesinde barışın yolunun açılması için Putin'e acil ateşkes çağrısında bulunduğu açıklandı.

Erdoğan'dan Putin'e: Hep birlikte barışın yolunu açalım

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın operasyonu ele alındı, Türkiye-Rusya ilişkileri değerlendirildi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ukrayna sorununun bir an evvel barışçı yöntemlerle çözümü konusunda her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını belirtti.
 
Acil bir genel ateşkesin bölgedeki insani endişeleri gidermenin yanında, siyasi çözüm arayışlarına da fırsat vereceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hep birlikte barışın yolunu açalım” çağrısını yineledi.
 
Erdoğan, ateşkesin sağlanması, insani koridorların açılması ve bir barış anlaşmasının imzalanması için acilen adım atılmasının önemini vurguladı.
 
Ukrayna tarafıyla ve diğer ülkelerle sürekli temas halinde olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapsamlı müzakerelerin yapılması ve netice alınması için çabalarını sürdüreceğini dile getirdi.
 
Yarın üçüncüsü yapılacak barış görüşmelerine de değinen Putin, "Umarım Ukraynalı müzakereciler daha yapıcı bir tutum sergiler ve gerçeği göz önünde bulundurur" dedi. 
 
KREMLİN'DEN AÇIKLAMA
 
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre de Putin, Erdoğan'a Ukrayna'da Donbass'ı korumaya yönelik gerçekleştirilen özel operasyonun gidişatı hakkında bilgi verdi.
 
Putin, görüşmede Erdoğan'a operasyonun ancak Kiev'in askeri eylemlerine son vermesi ve Rusya'nın taleplerini kabul etmesi halinde duracağını söyledi.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün de Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile de bir görüşme gerçekleştirmişti. .

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