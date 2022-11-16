Erdoğan'dan Polonya'ya düşen füze ile ilgili açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'nın Bali adasındaki G20 Liderler Zirvesi'nin ardından Medya Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin açıklama yapan Erdoğan, “DEAŞ'la mücadele bahanesi altında terör örgütüne destek verenler de dökülen her damla kana ortaktır. Tüm dost ve müttefiklerimizin, Türkiye'nin haklı mücadelesine samimi desteğini bekliyoruz” ifadelerini kullandı

“Terör tehdidini kaynağında bertaraf etme stratejimizi kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz” diyen Erdoğan, “Ne yaparlarsa yapsınlar, kimin arkasına saklanırsa saklansınlar teröristler kendilerini bekleyen acı akıbetten kurtulamayacaktır. Ülkemizin ve bölgemizin geleceğinde terörün hiçbir türlüsüne yer olmadığının altını tekrar çizmek istiyorum” açıklamasında bulundu.

F16 TEDARİKİ

Erdoğan, F16 tedariki ile ilgili gelen soruya, “Sayın Biden, olumlu gelişmelerin olduğunu söyledi. Cumhuriyetçilerin bu konuya özellikle olumlu yaklaştığını söyledi” yanıtını verdi.

BEYOĞLU'NDAKİ TERÖR SALDIRISI

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin değerlendirme yapan Erdoğan, “Şu anda sorgulamalar devam ediyor ve bildiğiniz gibi 81 yaralımız vardı. Yaralı sayısı 25'e düştü, 6 vefat var. Bu sorgulamalar neticesinde nereye uzanıyor bunların araştırılması gerekiyor. Kararlı olduğumuzu tüm dünyanın bilmesi lazım” ifadelerini kullandı.

POLONYA'YA FÜZE DÜŞMESİ

Dün gece Polonya'ya düşen füze ile ilgili de konuşan Erdoğan, “Tüm bunların yanında sabah Scholz ile yaptığımız görüşmede bunların detay araştırmasının yapılması gerektiğini söyledi. Biden'in füzelerin Rus yapımı olmadığını açıklaması Rusya ile alakası olmadığını göstermektedir. İnceleme, araştırma şarttır” dedi.