Erdoğan'dan Papa ile kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa Fransuva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa Fransuva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ele alındı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Filistin'de bir vahşet yaşandığını belirterek, İsrail'in saldırılarının muhatabının sadece Filistinliler değil tüm Müslümanlar, Hristiyanlar ve insanlık olduğunu ifade etti.

"İsrail insanlık onurunu da çiğnedi"

Mescid-i Aksa'ya ve Kutsal Kabir Kilisesi'ne erişimi engelleyen, ibadet özgürlüğünü kısıtlayan, Filistin topraklarında masum sivilleri katleden işgalci İsrail'in insanlık onurunu da çiğnediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in müsebbibi olduğu bu vahşetin bölgesel güvenliği de tehdit ettiğini dile getirdi.

"Tüm insanlığın birlik olması gerekiyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Kudüs'ün statüsünü de ihlal eden hukuksuz ve insanlık dışı uygulamalarına bir an evvel son verilmesi, kutsallara saldırmakta beis görmeyen işgalci İsrail karşısında tüm insanlığın birlik olması gerektiğini belirtti.

"Güvenlik Konseyi sorumluluk bilincini sergileyemedi"

Uluslararası camianın İsrail'e hak ettiği caydırıcı tepkiyi ve dersi vermesi ve bu yönde somut adımlar atması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak tüm gayretlerini bu noktaya teksif ettiklerini, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere ilgili tüm uluslararası platformlarda yoğun bir diplomasi faaliyeti yürüttüklerini, ancak Güvenlik Konseyi'nin gereken sorumluluk bilincini sergileyemediğini dile getirdi.

Papa'nın tepksinin önemine dikkat çekti

Uluslararası camianın insanlık suçu işleyen İsrail'i gereken yaptırımlarla cezalandırmadığı müddetçe Filistinlilerin katliama uğramaya devam edeceğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda Papa Fransuva'nın vermeyi sürdüreceği mesaj ve tepkilerin Hristiyan dünyasını ve uluslararası toplumu harekete geçirmek bakımından büyük önem taşıdığını vurguladı.

10 Mayıs'tan bu yana 216 şehit

İsrail, Gazze'yi günlerdir hava, kara ve denizden bombalıyor. 10 Mayıs'tan bu yana İsrail saldırılarında şehit olan Filistinlilerin sayısı 216'ya yükseldi. Katledilenlerin 50'den fazlası çocuk, 30'dan fazlası da kadın. İsrail ordusuna ait savaş uçakları, gece saatlerinde de Gazze'nin çeşitli bölgelerinde çok sayıda noktayı bombaladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.