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Erdoğan'dan Özgür Özel'e 250 bin TL'lik dava

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açıldığını açıkladı.

3 Saat Önce
2022-04-29 13:39:41
Erdoğan'dan Özgür Özel'e 250 bin TL'lik dava

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kendisine yönelik açıklamaları nedeniyle CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e 250 bin liralık tazminat davası açtı.

NE OLMUŞTU?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Gezi Davası'nda çıkan kararların ardından, ''Gelecek seçimlerden sonra milletimiz bu tek adam rejimini ortadan kaldırıp yerine demokrasiyi yeniden tesis ettiğinde burası gerçek bir adalet sarayına dönüşüp hakimlerin artık kimseden korkusu kalmadığında bu dava bir daha görülecek, ama bu sefer bu kumpası kuranlar yargılanacaklar. Adaletsizliği bitirecek olan seçimler için gün sayıyoruz'' açıklamasında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, Suudi Arabistan ziyareti öncesi basına yaptığı açıklamada, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Gezi Davası kararı ile ilgili açıklamalarının sorulması üzerine "Bu zatın ifadeleri tamamıyla milletvekili olduğu için cezası yok ama manevi tazminat noktasında başındaki ağa babası nasıl Man Adası davasında bedel ödediyse avukatlarımız ona da dava açacak. Sadece o değil başka kişilere de dava açılacak. Adı Özgür ama soyadı çok garip olan zatla ilgili olan şu anda avukatlarımız dava açıp, Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanına hakaret yapılabilir mi, yapılamaz mı? Demek ki ders almamış" demişti. .

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