Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 'Elektrik desteğinde halen 2,1 milyon hane olan kapsamı, 4 milyon haneye çıkartıyoruz.' dedi.

Erdoğan, "Bakanlıklarımız, KDV indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığını takip edecek, aksi davranış sergileyen firmalara gerekli yaptırımı uygulayacaklardır." dedi.

"En önemli sorunumuz yüksek enflasyondur"

Erdoğan, "Elbette sokakta, tezgahta, vitrinde canımızı yakan fiyat artışları vardır, emin olun bunların hepsi de geçicidir, konjonktüreldir, bu döneme mahsustur." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Halihazırdaki en önemli sorunumuz yüksek enflasyondur. İnşallah onun da üstesinden, her geçen ay inişini görerek geleceğiz."

"Türkiye, hem fiyat hem bunun asgari ücrete oranı bakımından en uygun tarifeli elektrik ve doğal gaz hizmeti sunan ülkelerin başında gelmektedir."

"Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliği, ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecektir."

"Kriterlere uyan 4 milyon hane için yılda iki defada ödenmek üzere 450 ile 1150 lira arasında değişen miktarlarda doğal gaz desteği sağlayacağız."

"Elektrik desteğini 4 milyon haneye çıkartıyoruz."

"Sosyal güvenlik şemsiyemizin etkisini genişletecek 15 milyar liralık yeni bir sosyal destek paketiyle ilgili hazırlıklara başlanması talimatını verdik."

"Elektrikte 210 kilovatsaate kadarki düşük tarife ve 210 kilovatsaatin üzerindeki yüksek tarife rakamları, vatandaşımız lehine yeniden değerlendirilecektir."

"Ticari işletmelerimiz için de küçük esnaf ve sanatkarı koruyacak şekilde benzer bir kademelendirme yapılacaktır."

"Yarından itibaren CAN gübresi, amonyum sülfat ve nitropower gübrelerinde de yüzde 30'luk indirime gidiliyor."

Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Otoyolu'yla ilgili olarak "Gece gündüz çalışarak tamamladığımız otoyolumuzu ve köprümüzü 26 Şubat 2022'de hizmete sunuyoruz." diye konuştu.

Çiftçilere müjde

Erdoğan, "Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın girdi maliyetlerini düşürmek için yarından itibaren karma hayvan yemi yüzde 12 indirimle satılmaya başlanacak." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Akademik yarıyılın ikinci döneminden başlamak üzere yurtlarda kalan gençlerimize verdiğimiz beslenme yardımını aylık 570 liradan 750 liraya yükseltiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pancar üreticimizin marttaki alacaklarını cuma hesaplarına yatırıyoruz. Ayrıca 2021 pancar alım fiyatının üzerine ton başına 15 lira prim desteği ödüyoruz." diye konuştu. AA .