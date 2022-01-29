Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Faizi indireceğiz ve indiriyoruz. Bilin ki enflasyon da inecek, daha da düşecek.' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'de Dereli-Doğankent Afet Konutları, İşyerleri ve Altyapı Yatırımları Açılış Töreni'ne katıldı.

Burada vatandaşlara seslenen Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir ihalede yolsuzluk yapıldığı iddialarına değindi.

"Öyle bir ana muhalefet var ki yalandan geçilmiyor" diyen Erdoğan, "Geçen akşam Ulaştırma Bakanım gayet güzel bir şekilde ağzının payını verdi" dedi.

Erdoğan, "Adam kendine göre öyle bir taktik yapıyor ki saat 22.00'de de ben televizyona çıkacağım, o da 22.00'de kendisine ait bir Youtube'u var. Oradan millete sesleniyor. Güya cumhurbaşkanını susturacak. Bak ne diyor? 'Seviyesine inme' diyor. Seviyesi yok ki seviyesine inelim. Benim için seviye millettir. Milletin de seviyesine inilmez, çıkılır" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı şöyle devam etti:

"Biz cumhurdan icazet aldık, cumhur ile de yolumuza devam ediyoruz. AK Parti, MHP, BBP olarak Cumhur İttifakı, yoluna emin adımlarla ilerliyor. Bilesiniz ki 2023, Türkiye'de bir dönüm noktasıdır. Bu dönüm noktasından hep beraber ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları birlikte çalışmaya var mıyız? Siz varın dedikten sonra mesele bitmiştir. Allah'ın izniyle emin adımlarla biz bu yola devam ederiz. Çünkü ülkemizde yapacağımız daha çok iş var."

"DOĞALGAZ SIKINTIMIZ YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin doğal gaz sıkıntısı yaşandığına dair açıklamaları olduğunu belirterek, "(Doğal gazın bir haftalık ömrü var) diyor. Ya siz ne zaman doğru konuşacaksınız? Böyle bir sıkıntımız yok. Doğal gazımız var, FSRU'muz (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) var, Tuz Gölü'nün altında doğal gazımız, stoklarımız var, biz bütün tedbirlerimizi alıyoruz. Biz AK Parti'yiz" diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

"Bir afetin bir felaketin ardından sizlere verdiğimiz sözü tutmanın bahtiyarlığı içerisindeyiz. Bir yıl içerisinde altyapısıyla üstyapısıyla yapacağız dedik ve bitirdik. Bu teslim töreninde sizlerle bir aradayız. Burada yerini alacak Dereli'nin sakinlerine huzurlu bir gelecek diliyorum. Rabbim bizleri benzer felaketlerden muhafaza eylesin. Burada güzel bir çalışma yapıldı.

O günü unutmamız mümkün değil. 15 kardeşimiz hayatını kaybetti. Aynı dönemde ardından Rize, Artvin, Kastamonu, Bartın bütün bölgelerde değişik felaketleri art arda yaşadık. Her yerde yıkılan binalarımızı alt yapılarına kadar yeniden ayağa kaldırdık. Doğankent'te de verdiğimiz sözü tuttuk. Biz inşa ve ihya için varız."

Konuşmasının ardından Erdoğan, bazı vatandaşlara ev ve iş yerlerinin anahtarlarını teslim etti.

FAİZ

20 Aralık'ta döviz kurundaki suni dalgalanmanın önünü nasıl kestiğimizi biliyorsunuz. Bu iş milletimize zarar verecek bir yere gidiyorken harekete geçerek kura istikrar kazandırdık. Faizi indireceğiz ve indiriyoruz. Bilin ki enflasyon da inecek, daha da düşecek." .