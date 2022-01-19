Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Mesleki eğitim merkezlerinin ortak açılış töreniyle başlamıştık. En büyük zararı 28 Şubat'ın verdiği mesleki eğitim sistemimizi yeniden ayağa kaldırma çabalarımızda en son adımıyla hal yoluna koyduğumuza inanıyorum. Gençlerimizin donanımlı bir şekilde hayata atılmalarını sağlayacak yeni mesleki eğitim merkezleri modelimizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüyerek dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmesini hedeflediğimiz dönemde böyle bir projenin gerçekleşmesi önemlidir. İnşallah önümüzdeki yıl bu zamanlar bambaşka bir Türkiye fotoğrafıyla milletimizin huzuruna çıkacağız.

Kimi inanmadığı, kimi istemediği için Türkiye'yi karalamaya çalışanların mahcubiyetlerini hep beraber göreceğiz. Yaşayan İnsan Hazineleri ödüllerimiz Anadolu'nun bereketli kültür mirasının dünyaya tanıtılması bakımından önemli envanter çalışmasıdır. 2021 yılı için belirlenen 21 sanatçımız ile mehteran birliğimize hak teslimi olarak gördüğümüz ödülleri takdim ettik.

Perşembe günü AB Büyükelçileri ile bir araya gelerek ülkemizle birlik arasındaki ilişkilerin tıkanan noktaları ve çözüm yollarını kendileriyle paylaştık. Ülkemizin ilk istihbarat gemisi Ufuk'un devreye girmesiyle bu alandaki kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyduk.

Söke'de toplamda 1 milyar dolarlık proje olan Kipaş Kağıt Fabrikası'nın hayata geçirilen ilk etabını hizmete açtık. Bu fabrika ithalatımızı azaltıp, ihracatımızı arttıracaktır.

Aydın'da toplu açılış töreni vesilesiyle oradaki kardeşlerimizle hasret giderdik. Onbinlerin katıldığı törende coşku, heyecan tamamıyla oraya hakimdi. Aynı günün akşamı rahmetli Menderes'in hayatının son günlerinde Çine çayının gölgesinde oturduğu yerde inşa edilen Adnan Menderes Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdik.

Aydın'daki programımıza çizdikleri güzel resimleri 'Seni çok seviyorum Tayyip Amca' notuyla bize ileten Hatice ve Nisa evlatlarımıza sevgilerimizi iletiyorum.

Arnavutluk'ta 2019 depreminin yol açtığı yıkımın telafisi için 522 konutun teslim töreninde Arnavut kardeşlerimizle bir araya geldik. Ardından Başbakan sayın Rama ile baş başa ve heyetler arası görüşmeleri gerçekleştirip, 7 anlaşma imzaladık." .