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Erdoğan’dan ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu’ açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinin TBMM'ye sunulduğunu bildirdi.

26 Dakika Önce
2021-12-29 22:25:24
Erdoğan’dan ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu’ açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimiz TBMM'ye sunuldu. Öğretmenlerimizin hak ettiği birçok yeniliği içeren bu düzenleme en kısa sürede yürürlüğe girecektir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Buradan tüm öğretmenlerimize bir müjde vermek istiyorum. Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimiz TBMM'ye sunuldu. Öğretmenlerimizin hak ettiği birçok yeniliği içeren bu yasal düzenleme inşallah en kısa sürede yürürlüğe girecektir. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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