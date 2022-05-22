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Erdoğan'dan Niğde'deki kazaya ilişkin taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Niğde'de meydana gelen otobüs kazasına ilişkin taziye mesajı yayımladı.

3 Saat Önce
2022-05-22 12:10:59
Erdoğan'dan Niğde'deki kazaya ilişkin taziye mesajı

Niğde'de meydana gelen otobüs kazasına ilişkin taziye mesajı yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adana'da gerçekleştirdiğimiz gençlik şöleninden Konya'ya dönerken elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden 3 genç kardeşime Allah'tan rahmet, ailelerine sabır niyaz ediyorum. Yaralanan evlatlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kaydetti.

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