Erdoğan'dan Niğde'deki kazaya ilişkin taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Niğde'de meydana gelen otobüs kazasına ilişkin taziye mesajı yayımladı.
2022-05-22 12:10:59
Niğde'de meydana gelen otobüs kazasına ilişkin taziye mesajı yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adana'da gerçekleştirdiğimiz gençlik şöleninden Konya'ya dönerken elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden 3 genç kardeşime Allah'tan rahmet, ailelerine sabır niyaz ediyorum. Yaralanan evlatlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kaydetti.
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